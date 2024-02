Éducateur de formation, Pierre Sage est depuis novembre 2023 sur le banc de l’équipe première de l’OL. Une expérience qui pourrait l’amener à évoluer dans son métier.

Après des années à arpenter les terrains de la région lyonnaise et d’ailleurs, essentiellement dans le monde amateur, Pierre Sage fut lancé dans le grand bain un jour de novembre, le 30, en 2023. D’abord provisoirement, puis, au fil des résultats, installé jusqu’à la fin de la saison 2023-2024, il s’est assis sur le banc de l’Olympique lyonnais. Une arrivée quelque peu inattendue, qu’il doit à ses qualités et à ses échanges footballistiques avec John Textor qui ont séduit l’Américain.

Directeur du centre de formation avant de prendre le statut de technicien intérimaire, Sage est avant tout un éducateur dans l’âme. Il n’était pas destiné à prendre les rênes d’un club de l’élite française, du moins pas aussi vite. Mais l’histoire s'est écrite comme cela, et il a jusqu’ici plutôt réussi à répondre aux attentes.

Sage aime disserter sur le jeu face à la presse

Avec 8 succès en 12 rencontres, le natif de Lons-le-Saunier, dans le Jura, a rétabli une situation bien mal embarquée à sa nomination. Maintenant, après deux mois et demi, à la tête de l’OL, il n’a pas vraiment changé, dissertant toujours en conférence de presse au sujet du ballon rond, loin des éléments de langage habituels du milieu. Il a bien sûr conscience de la tâche qui lui incombe, mais il semble y rester imperméable, se gardant d’évoquer le futur et son cas personnel, se concentrant avant tout sur le terrain.

Mais être le patron d’une écurie de Ligue 1, c’est aussi faire avec les égos, gérer un vestiaire, faire un peu de politique en somme. Sage garde pour l’instant son aspect rafraîchissant de nouveau venu dans cet univers, mais devra-t-il s’adapter à l’avenir ? “Je pense qu’il devrait rentrer dans ce costume d’entraîneur professionnel, sortir de son survêtement au bord de la touche, mais c’est un éducateur. Il entretient cette image, sauf qu’il dirige une équipe de L1, même s’il n’en a pas le diplôme ni le caractère, a estimé Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Il devrait endosser cette peau-là, surtout si à terme, il souhaite poursuivre dans cette voie.”

Entre l'académie et les professionnels, plus qu'un monde d'écart

Passé notamment par l’encadrement du Red Star, en National, il n’avait, avant novembre 2023, aucune expérience du management d’un groupe à ce niveau de compétition. Il est parvenu à amener avec lui son effectif malgré tout, ce qui démontre chez lui une force de persuasion nécessaire pour exister dans le football. “C’est très difficile lorsque vous avez un costume d’en changer. Lorsque vous êtes chez les jeunes, ce n’est pas du tout le même monde, a rappelé Robert Valette, ancien joueur et formateur chez les septuples champions de France. Il doit être là pour prendre des décisions. Il a un staff élargi, il ne va pas dire aux préparateurs physiques ce qu’il faut faire, il leur fait confiance, donc il doit être un chef d’orchestre.”

Reconnu pour ses compétences tactiques, Sage a aussi montré qu’il pouvait, par son discours volontaire, taper un peu du poing sur la table et reconnaître quand les prestations n’étaient pas à la hauteur. Désormais, avec le mercato, nous allons savoir s’il est capable de mener un groupe étoffé. “Je ne veux pas qu’il se pervertisse, mais s’il garde son identité, il retournera au centre de formation en juin. Selon moi, c’est comme cela que ça va se passer. Il gagnerait à mettre le pied dans la porte. Pour l’instant, je vois encore un coach amateur, or, j’aimerais qu’il s’installe dans la continuité à l’Olympique lyonnais, a confié Nicolas Puydebois. Être trop humble et trop s’effacer, ça ne donne pas envie, ça ne brille pas assez. Pour qu’il conserve son poste, il faudrait donc qu’il entre un peu plus dans le costume d’un entraîneur à l’OL.”

Après juin, vers quoi se dirigera-t-il ?

Pour Robert Valette, “il le deviendra s’il sait qu’un jour, il endossera le rôle d’entraîneur professionnel. Pour l’instant, il ne l’a peut-être pas fait dans sa tête. Aujourd’hui, il est pompier amateur, et il le fait très bien, avec sa gestuelle à lui”, a-t-il observé. D’éducateur à coach en Ligue 1, il y a un pas énorme que Pierre Sage franchit un petit peu plus chaque jour. Reste à voir jusqu’où cela le mènera dans sa carrière.