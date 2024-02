Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour pour une nouvelle émission. Au sommaire, l’incroyable semaine de l’OL, la renaissance de Maxence Caqueret et la méthode Pierre Sage avec Robert Valette comme invité.

Il y avait déjà eu trois succès en décembre mais ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" aura la possibilité de revenir sur trois victoires en seulement une semaine ! Si les trois points obtenus contre l’OM avaient déjà été débattus lors de l’émission de la semaine dernière, deux autres succès sont venus se greffer au tableau de groupe de Pierre Sage. Avec la qualification en quarts de Coupe de France et le retournement de situation à Montpellier (1-2) dimanche, l’OL est sur une pente ascendante. Avec Robert Valette, ancien joueur et éducateur au club, comme invité, cette émission de TKYDG risque d’être animée et de ne pas faire dans la langue de bois une fois de plus.

En plus de cette semaine accomplie, deux autres thèmes seront abordés avec le cas Maxence Caqueret. En plus de son but, le milieu ne symbolise-t-il pas le renouveau de l’OL ? La partition du Gone permettra également un éclairage plus large sur les places au milieu de terrain et la concurrence nouvelle. De quoi vous amener jusqu’au dernier thème de l’émission et le rôle de Pierre Sage. Très pédagogue dans son discours et après, l’entraîneur lyonnais doit-il évoluer de ce côté là ?

Pour rappel, vous pouvez suivre TKYDG en direct sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion à partir de 19 heures.