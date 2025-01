Suite à l'éviction de Pierre Sage de son poste d'entraîneur de l'OL, il est temps de faire le bilan. Un passage qui aura été plus que réussi de la part du Jurassien.

Pierre Sage n’est officiellement plus entraîneur de l’OL. Une annonce qui a choqué une majorité des supporters lyonnais, mais également la planète football. Malgré les dernières performances plus que décevantes des partenaires de Corentin Tolisso (cinq parties sans victoire), le club est tout de même bien classé dans chaque compétition.

En Ligue 1, il se trouve actuellement à la 6e place, à quatre points d’une place directe en Ligue des champions et du podium. Pour ce qui est de la Ligue Europa, les Lyonnais sont 5es et peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de bon résultat face à Ludogorets ce jeudi. Un exercice 2024-2025 qui, sur le papier, est assez positif, du moins encore dans les clous des ambitions affichées.

Un pourcentage de victoire très élevé

Surtout, il précède un début d'histoire exceptionnel du technicien jurassien. Arrivé sur le banc à la fin de 2023 dans un moment particulièrement critique, il a réussi, avec son groupe, à inverser la tendance, accomplissant un exploit. En effet, alors que sa formation était très mal positionnée en Ligue 1 à la mi-saison, Pierre Sage a trouvé les leviers pour faire remonter l'équipe au classement. Cela a conduit les coéquipiers d'Alexandre Lacazette vers une qualification en Ligue Europa. À noter que le club rhodanien a également disputé et perdu la finale de la Coupe de France face au PSG en mai dernier.

Au total, Pierre Sage aura vécu 56 matchs toutes compétitions confondues en tant qu’entraîneur de l'OL. Il affiche un taux de 57% de succès (33, pour 9 nuls et 14 revers). Une statistique qui le place 3e entraîneurs avec le plus de victoires avec l’OL au XXIe siècle. Il se situe juste derrière Gérard Houllier (1er, 64%) et Alain Perrin (2e, 64%). Toutefois, sa moyenne de points par match en Ligue 1 est un peu plus basse que celle de ses concurrents. Elle s’élève à 1,85 unité et le classe 7e dans la hiérarchie. Ce qui au vu du contexte actuel est honorable, mais ce n'a pas suffi pour lui assurer une plus longue carrière sur le banc lyonnais.