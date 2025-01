OL : Damien Della Santa et Jorge Maciel restent dans le staff

Lors de l'officialisation de l'éviction de Pierre Sage, l'OL a en même temps annoncé des départs au sein du staff. Damien Della Santa et Jorge Maciel, eux, restent.

La dure loi du football a rattrapé Pierre Sage en ce début de semaine. Lundi, il a appris par ses dirigeants qu'il ne serait plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Une nouvelle confirmée via un communiqué ce mardi dans la matinée. Mais le natif de Lons-le-Saunier n'est pas le seul à quitter son poste. D'autres membres du staff sont également écartés.

Maciel connaît Fonseca

Certains étaient arrivés à la demande du coach de 45 ans comme Jamal Alioui, Rui Lemos et Denis Valour. Ces trois-là ne font plus partie de l'encadrement technique, tout comme Rémy Vercoutre, comme nous vous l'apprenions. En revanche, Damien Della Santa et Jorge Maciel, deux adjoints, conservent leurs prérogatives, n'étant pas cités dans le texte. Ils devraient donc intégrer le futur staff, probablement celui de Paulo Fonseca, le favori pour succéder à Pierre Sage.

Rappelons que Maciel connaît le technicien portugais, l'ayant côtoyé un an du côté de Lille entre 2022 et 2023. A priori, Cédris Uras et Alexandre Farhi, deux préparateurs physiques, vont, eux aussi, poursuivre l'aventure du côté de Décines.