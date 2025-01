Après l'éviction de Pierre Sage, que vont devenir ses adjoints ? Le staff va bouger, Rémy Vercoutre et Jamal Alioui, notamment, devraient quitter leurs fonctions.

Il faudra sans doute attendre une communication officielle pour en savoir plus. Mais comme à chaque fois qu'un entraîneur perd sa place, se pose la question de son staff. Lundi, John Textor a mis un terme au passage de Pierre Sage sur le banc lyonnais. Que va-t-il se passer désormais pour ses adjoints et les autres membres de l'encadrement ?

Beaucoup d'entre eux sont venus à la demande du Jurassien, comme Jamal Alioui, Damien Della Santa, Jorge Maciel, Rui Lemos et Denis Valour. Certains vont-ils rester ? La réponse ne devrait pas tarder. On peut préciser que Jorge Maciel connaît bien Paulo Fonseca, le favori à la succession de Pierre Sage. Les deux hommes se sont côtoyés à Lille entre 2022 et 2023.

Vercoutre, Alioui, mais d'autres pourraient suivre

Parmi les techniciens rhodaniens, Rémy Vercoutre, le coach des gardiens, et Jamal Alioui, adjoint, ne devraient pas conserver leur poste. Selon nos informations, les deux hommes seront eux aussi démis de leurs fonctions. Une réunion est prévue ce mardi pour clarifier tout cela.

Au club depuis 2021 dans son costume actuel, Vercoutre est sous contrat jusqu'en 2026 avec l'Olympique lyonnais, comme nous le révélions en juin 2024. Alioui, qui a notamment dirigé le Goal FC, est lui venu un mois après l'intronisation Sage, en décembre 2023. A quelques heures du match face à Ludogorets, ça bouge énormément à l'OL.

Avec Razik Brikh.