OL : l'inévitable couperet est tombé pour Pierre Sage

Lundi, au lendemain du match nul à Nantes (1-1), John Textor a annoncé à Pierre Sage qu'il le démettait de ses fonctions. La conclusion finalement attendue après plusieurs semaines plongées dans un contexte pesant autour du désormais ancien entraîneur de l'OL.

Ce mardi matin, les mots prononcés par Pierre Sage à la Beaujoire après le match nul contre Nantes (1-1) résonnent différemment. Il avait alors déclaré que la partie avait "duré cinq minutes de trop". On est certain qu'il ne pensait pas à son cas personnel à cet instant, mais finalement, elle s'applique idéalement à sa situation actuelle.

Lundi, quelques heures après son arrivée à Lyon, John Textor a décidé de relever l'entraîneur de ses fonctions. En aurait-il été de même si Mostafa Mohamed n'avait pas égalisé de la tête à la 90e minute ? On ne le saura jamais. Ce que l'on sait en revanche, c'est que cette éviction était dans l'air depuis plusieurs jours, et que finalement, elle semblait inéluctable.

S'il l'a installé à ce poste, l'Américain n'a jamais fait de mystère au sujet de l'avenir de l'ex-dirigeant de l'académie. Tant qu'il gagnera, il restera, tel est son credo. Et pendant plus d'un an, c'est globalement ce qu'il a fait, amenant son groupe de la dernière à la 6e place de Ligue 1, le qualifiant pour la Ligue Europa et la finale de la Coupe de France (qu'il perdra contre le PSG) en 2023-2024.

Un mois de janvier fatal à Pierre Sage

Le début de l'exercice 2024-2025 a à nouveau été chaotique pour plusieurs raisons, entre mercato et instabilité. Finalement, l'OL a redressé la barre, au point d'être actuellement en course pour le top 4 (6e à deux points) et dans le top 8 en C3 (5e). Mais le mois de janvier aura été fatal à Pierre Sage. Il connaît sa pire série, avec cinq sorties sans victoire (quatre nuls et une défaite), avec en prime, l'élimination piteuse en Coupe de France à Bourgoin (National 3). Depuis, il était presque écrit que le Jurassien aurait du mal à résister à la moindre contreperformance.

La fuite de l'information des échanges entre John Textor et Paulo Fonseca a accentué l'atmosphère pesante autour de lui, et pas aidé par ses joueurs, il n'a pas su trouver le remède pour l'emporter à nouveau. Pourtant, les deux dernières rencontres pouvaient laisser espérer un peu de mieux. "Par rapport à ce qu'on a vu contre Fenerbahçe sur la solidité (0-0), et à Nantes pendant une heure, le travail fait par Pierre Sage et son staff est bon, il suit la bonne direction, estimait Nicolas Puydebois, trois fois champion de France, dans Tant qu'il y aura des Gones. Mais effectivement, chaque week-end, il passe au crible d'un manque criant de résultats depuis un mois et demi."

Notre autre consultant, Enzo Reale, formé lui aussi à l'Olympique lyonnais, était également de cet avis. "Pour moi, il est sur la bonne voie. J'estime qu'il faut le laisser finir l'exercice en cours, le laisser apprendre. L'OL est à sa place au vu de l'effectif, donc pour moi, c'est plutôt un bon début de saison", jugeait-il. Textor n'avaitt visiblement pas la même opinion.

Son bilan est globalement très bon

Parmi les meilleurs techniciens rhodaniens au pourcentage de succès au XXIe siècle, le natif de Lons-le-Saunier aura glané 59% de victoires en 56 affiches dirigées, se hissant au 3e rang derrière Gérard Houllier (64%) et Alain Perrin (64%), qui n'avaient pas le même effectif. Ce qui a sans doute pesé dans la balance en revanche, c'est son relatif plus faible nombre de points décrochés en championnat (1,85, 7e). C'est moins par exemple que Rudi Garcia (1,88) et Bruno Genesio (1,92). Une statistique impactée forcément par le cycle actuel.

Il n'en reste pas moins que Pierre Sage quitte le banc lyonnais avec un bilan très honorable et l'affection d'au moins une partie des supporters. Ces derniers n'avaient d'ailleurs pas manqué de montrer leur soutien ce week-end avec une banderole. Cela n'aura pas suffi, le président d'Eagle Football ayant depuis un moment décidé qu'il fallait changer.

Une décision qui interroge forcément, alors qu'Alexandre Lacazette et ses partenaires ont deux rendez-vous importants cette semaine, entre Ludogorets jeudi et un déplacement à Marseille dimanche. "Je ne pense pas que ce soit le moment de changé, a affirmé Enzo Reale dans TKYDG. Le club a trouvé un certain équilibre, même si tout n'est pas parfait depuis quelques semaines. En tout cas, on sent les joueurs concernés par le projet, au soutien du coach. Le jeu de position est de mieux en mieux, avec des débordements et des occasions. C'est le manque d'efficacité qui est préjudiciable."

Choix à quitte ou double de Textor

Tandis que Paulo Fonseca sera probablement le futur entraîneur des septuples champions de France (2002-2008), l'équipe va replonger dans l'incertitude. Un choix à quitte ou double. "Le championnat, on le répète, est un marathon. Il y aura toujours des périodes de moins bien, des séries difficiles. Il faut alors retrouver certains leviers pour gagner des matchs. Là, l'Olympique lyonnais est dans ce cycle, mais il reste 6e malgré tout, à une distance respectable des concurrents directs [...] On attend toujours qu'il domine et surperforme, sauf que la réalité ce n'est pas ça, encore plus dans un contexte de convalescence, rappelait Nicolas Puydebois. L'institution est aussi secouée par les mercatos, les soucis financiers... Tout ça n'amène pas un climat propice à la régularité."

Une régularité que Pierre Sage était parvenu à trouver, excepté dernièrement. Un mois raté sur les treize passés à ce poste qu'il ne pensait pas atteindre si vite, c'est peu, mais insuffisant visiblement pour résister aux envies et à la volonté de John Textor.