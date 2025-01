Revenu vendredi après-midi d’Istanbul, Pierre Sage n’a pas le temps de chômer. L’entraîneur de l’OL doit préparer le déplacement à Nantes, dimanche. Toutefois, il a forcément été interrogé sur son cas personnel.

Il avait le visage tiré au moment de se présenter à la presse lyonnaise ce vendredi après-midi. Pierre Sage, avec l’ensemble de la délégation lyonnaise, a à peine eu le temps de sauter de l’avion en provenance d’Istanbul qu’il est déjà sur le pont. Dans ces semaines à deux matchs, l’OL n’a pas le temps de souffler et doit se présenter à Nantes, dès dimanche (17h15). Malgré les rumeurs sur son cas, Pierre Sage sera bien sur le banc à la Beaujoire. "Si je suis devant vous, c’est que je vais certainement diriger la séance du jour", a déclaré un brin taquin le technicien lyonnais avant de prendre la direction des vestiaires pour préparer l’entraînement.

Une réponse sur le ton de l’humour, mais qui venait conclure une sortie médiatique où les premières questions ont forcément tourné autour de son cas personnel. Pas de quoi vraiment l’enchanter… "À titre personnel, tout comme les joueurs, on s’est vite tourné vers Nantes. J’ai dit ce que j’avais à dire jeudi soir, je ne vais pas revenir dessus à chaque fois, mais c’était important pour moi de repréciser ces choses-là."

"On fait corps ensemble avec les joueurs"

Qu’il le veuille ou non, son sort est forcément au centre de l’actualité de l’OL ces derniers jours. Peut-être bien plus que le jeu pratiqué par son équipe. Sage le regrette forcément, mais dans ce climat pesant, l’entraîneur a pu compter sur le soutien de ses joueurs. Après le nul à Fenerbahçe, Alexandre Lacazette et Clinton Mata n’ont pas hésité à soutenir publiquement le natif de Lons-le-Saunier, histoire probablement d’envoyer un message à John Textor. Des marques d’affection qui n’ont pas laissé de marbre Pierre Sage. "Bien sûr que j’ai apprécié, mais au même titre que nous avons une relation professionnelle et positive comme je l’ai dit jeudi soir. On fait corps et je ne suis pas surpris. Mais je les remercie quand même pour ce soutien. De même que celui des supporters sur les réseaux sociaux."

En attendant, seule la victoire à Nantes sera belle dimanche, afin d’être certain que le poste d’entraîneur ne soit pas en danger à l’OL.