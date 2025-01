À deux jours de Nantes - OL, Antoine Kombouaré s'est encore montré bavard. Néanmoins, il a laissé le poids du favori de la rencontre aux Lyonnais, malgré les résultats en dents de scie.

Ce week-end, une rencontre très importante s’annonce pour l’OL, mais également pour le FC Nantes. Les deux formations s’opposent ce dimanche (17h15) dans un match à enjeux. Les Lyonnais ont l’obligation d’obtenir un bon résultat pour ne pas se faire distancer dans la course à la Ligue des champions. Les Canaris, de leur côté, doivent à tout prix s’éloigner de la zone de relégation.

Frappé par de nombreux problèmes sportifs et extra-sportifs, le club rhodanien est dans le dur ces derniers temps. Toutefois, Antoine Kombouaré estime que les problèmes lyonnais sont exagérés. "Lyon, c'est un gros. Tout le monde me dit qu’ils sont en difficultés, je veux bien. Mais ils sont sixièmes. Ils sont à trois points de la Ligue des champions. Donc voilà, ils ont des problèmes qui sont différents des nôtres. Ça reste Lyon, une équipe qui est composée de beaucoup de joueurs de talent et d’expérience. Chez eux, le danger peut venir de partout. Ils ont deux équipes. Ils peuvent mettre Mikautadze si ce n’est pas Lacazette. Sur les côtés, ils ont Benrahma, Nuamah à la place du petit Fofana. Au milieu, ils ont du monde. Derrière, ils ont du monde aussi", a lancé le technicien du FC Nantes.

"Pas de conseil à donner à Sage"

Durant cette conférence de presse, Antoine Kombouaré est également revenu sur la mauvaise prestation de ses joueurs lors du match aller. "Je n’ai pas aimé le match (aller). J’avais dit à la fin du match que c’était une victoire méritée pour Lyon. On n’avait pas fait grand-chose, même si on avait eu les premières situations avec Simon et son face-à-face avec Perri (...) Mais au-delà des buts encaissés, le jeu qu’on a proposé là-bas donnait le sentiment que l’on n’avait pas les moyens de leur plus de problèmes que ça".

Pour terminer, l’entraîneur des Canaris n’a pas échappé à la question concernant la situation de Pierre Sage. Un sujet pour lequel il ne semblait pas très inspiré. "Je n'ai aucun conseil à lui (Sage) donner. Et puis, chacun ses problèmes. Eux, ils sont en difficultés, mais ils sont, comme je l'ai dit, 6e à trois points de la Ligue des champions. Donc chacun ses problèmes. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet", a déclaré Antoine Kombouaré.