Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Sorti sur blessure contre Fenerbahçe, Malick Fofana peut-il tenir sa place dans le groupe de l’OL à Nantes ? Après avoir annoncé une absence certaine jeudi soir, Pierre Sage s’est montré moins catégorique, ce vendredi.

Le ralenti du duel entre Malick Fofana et Bright Osayi-Samuel est quelque peu passé aux oubliettes jeudi soir à la télévision. Pourtant, il n’y a qu’à eu voir l’ailier belge se tordre de douleur pour comprendre que le contact n’avait rien de bénin. À tel point que Fofana a été obligé de laisser sa place à Alexandre Lacazette avant même la fin de la première mi-temps contre Fenerbahçe. Après le nul en Turquie, Pierre Sage avait plutôt envoyé un message négatif concernant la situation de son joueur, avançait que le Belge serait "un temps éloigné des terrains."

Son absence à Nantes dimanche (17h15) ne semblait donc faire plus aucun doute. Est-ce que la nuit stambouliote a fait des miracles ? Peut-être pas, mais le suspense semble en tout cas relancé sur la présence ou non de Malick Fofana. "Il marchait mieux ce (vendredi) matin qu’hier soir, on va l’évaluer aujourd’hui. Il peut être indisponible mais ce n’est pas encore garanti", a déclaré le coach lyonnais.

Nuamah "ira certainement mieux"

Sans surprise, Malick Fofana n’était pas présent à l’entraînement du jour, seulement quelques minutes après que la délégation lyonnaise a posé les pieds à Lyon après un long voyage en avion. Ils n’étaient de toute façon pas bien nombreux pour cette séance. Les titulaires de Fenerbahçe ont coupé pour récupérer, et seuls les remplaçants et absents de Turquie ont eu le droit à un exercice en plein air. L’occasion de voir Nicolas Tagliafico, Thiago Almada ou encore Ainsley Maitland-Niles, même si ce dernier s’est contenté d’une séance individualisée. Malade ces derniers jours à Istanbul, Ernest Nuamah était également là et "ira certainement mieux" à Nantes "pour avoir un peu plus de minutes."