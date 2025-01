OL : Nicolas Puydebois prend la défense de Pierre Sage 

Actuellement très critiqué en raison des derniers résultats plus que moyens, l'avenir de Pierre Sage à l'OL serait incertain. Cependant, Nicolas Puydebois défend le technicien lyonnais.

L’OL est dans le dur en ce moment. En effet, les Lyonnais n’ont pris que quatre points sur leurs quatre derniers matchs de championnat depuis la rencontre au Parc des Princes, qui a enrayé la machine mi-décembre. Il semble que la trêve hivernale n'ait pas eu l'effet escompté. Sans la victoire, avec énormément de réussite, contre Montpellier (1-0), le bilan pourrait d'ailleurs être bien pire, avec aucun succès depuis la reprise en 2025. Suite à ces performances plus que décevantes, c’est Pierre Sage qui est sûrement le plus critiqué de l’OL. Toutefois, notre consultant Nicolas Puydebois ne comprend pas pourquoi le technicien lyonnais est presque le seul à subir ces critiques.

"Les joueurs ne sont jamais remis en question"

En effet, lors de notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, l’ancien portier rhodanien s’est permis de pousser un cri du cœur et de prendre la défense du coach originaire du Jura. "Ok, Pierre Sage n’est pas exempt de tout reproche, il fait des erreurs et oui, il fait des mauvais choix. Sauf qu’à un moment donné, un coup, c'est Sage, puis (Fabio) Grosso, (Peter) Bosz, Rudy Garcia… Mais ce ne sont jamais les joueurs, on ne les remet jamais en question [...] Arrêtez de prendre des gens pour des imbéciles. Ce sont eux qui sont sur le terrain", a-t-il déclaré.

Le triple champion de France (2003-2005) poursuit son argumentaire. "Oui, il (Sage) se trompe et fait des mauvaises sélections, mais qui joue ? Eux, on les dédouane tout le temps alors qu’ils gagnent 300 000 euros par mois. Ils ne courent pas, ils perdent contre Bourgoin, arrêtons à un moment donné. Les footballeurs, ce sont eux qui sont responsables sur le terrain, a clamé l'entraîneur des gardiens du Goal FC. L’année dernière, ce sont eux qui nous ont fait remonter, pas Pierre Sage. Il apprend, il est novice comme la plupart des joueurs. Sauf qu’on va être plus indulgent avec (Saël) Kumbedi, avec (Alexandre) Lacazette, avec (Corentin) Tolisso…".

"Les joueurs premiers responsables des résultats"

Notre consultant a également rappelé à quel point l'ex-directeur de l'académie avait été idolâtré après avoir évité la relégation et qualifié le club en coupe d’Europe. "Il a pris un groupe dernier du championnat et l'a qualifié pour la coupe d’Europe, c’était un génie. Là, il est 6e du championnat, a perdu trois rencontres et effectivement l’équipe ne répond plus à son discours, et c’est sa faute ? Non, arrêtons. Ce sont les footballeurs. Ce sont les premiers responsables des résultats. Parce qu’ils ne courent pas, ils ne font pas les bons choix, ils ne font pas les bonnes passes, ils n’ont pas une bonne hygiène de vie… Ce n’est pas Pierre Sage qui fait qu’ils se blessent et qu’ils ne courent pas. Ce sont eux qui ne respectent pas l’institution et le maillot qu’ils portent", a conclu Nicolas Puydebois.