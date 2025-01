Nemanja Matic au duel avec Evann Guessand lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Suite à la défaite à Décines face à l’OL début décembre (4-1), Nice avait exprimé sa frustration face à l'arbitrage. À quelques jours d’affronter l’OM, les Niçois en rajoutent une couche.

L’OL est au cœur de l’actualité depuis lundi. Entre les résultats actuels en baisse, le mercato hivernal et l'incertitude quant à l'avenir de Pierre Sage, le club lyonnais continue à faire les gros titres en ce début de semaine. Et Nice en a rajouté une couche ce mardi. En effet, début décembre, les Niçois se rendaient à Décines pour affronter Alexandre Lacazette et ses coéquipiers. Un match qui s’est soldé par une victoire des Rhodaniens (4-1), mais qui a provoqué la colère des Aiglons.

L'OM et les Aiglons mettent la pression sur les arbitres

Le directeur sportif de la formation azuréenne, Florian Maurice, avait fait part de son mécontentement concernant l’arbitrage après la rencontre. Et à quelques jours d’affronter l’OM, le club niçois a décidé de contre-attaquer avec un rappel à cette affiche. Tandis que les Marseillais ont allégrement critiqué les différents arbitres qu'ils ont récemment croisés, l'OGCN a demandé à ce que le choc "ne soit pas emporté par cette tempête médiatique à l’égard de l’arbitrage lors des précédentes parties du club phocéen". En effet, le GYM estime "avoir été lourdement pénalisé lors de son déplacement à Lyon, et n’entend pas en subir les conséquences à nouveau".

Il faut d'ailleurs rappeler que monsieur Dechepy, arbitre d'OL - Nice, a été déjugé par la Direction de l’arbitrage. Selon elle, un penalty aurait dû être accordé aux hommes de Franck Haise pour une faute de Duje Caleta-Car sur Evann Guessand. L'Olympique lyonnais a finalement échappé à la sanction, pour un résultat final largement et logiquement en sa faveur.