OL : la piste Fonseca relancée pour mettre la pression sur Sage ?

Paulo Fonseca, ancien entraîneur de Lille au Parc OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec les mauvais résultats récents de l’OL, il n’en fallait pas plus pour que le poste de Pierre Sage soit remis en cause. En Italie, la piste menant à Paulo Fonseca a pointé le bout de son nez.

Quatre points en trois matchs de Ligue 1, une élimination en Coupe de France et un jeu en berne… Il n’en fallait pas plus pour voir le poste de Pierre Sage être remis en cause. Depuis sa prise de fonction en novembre 2023 comme intérimaire, l’entraîneur lyonnais sait que tout peut s’arrêter du jour au lendemain. Il a beau avoir ramené l’OL d’outre tombe, il sait qu’il n’est pas éternel, bien qu’il se verrait sur le banc pendant de longues années.

Seulement, avec un propriétaire comme John Textor, qui change ses entraîneurs plus vite que son ombre, l’épée de Damoclès est continuellement au-dessus de la tête. D’ailleurs, dans son interview à RMC, l’Américain avait confirmé que "Sage serait en poste tant qu’il gagne". À l’OL, la situation n’est pas forcément critique encore et pourtant, des rumeurs de remplacements commencent déjà à pointer leur bout de leur nez.

Un profil qui plait depuis des mois

Tout sauf une surprise même si l’OL reste encore largement dans ses temps de passage pour ses objectifs de fin de saison. Toutefois, le nom de Paulo Fonseca ne serait pas oublié entre Rhône et Saône, si l’on en croit Tuttomercatoweb. Limogé de l’AC Milan ces dernières semaines, le technicien portugais est un profil qui plait depuis plusieurs mois à l’OL. Il y a pratiquement un an, l’ancien coach du LOSC était cité dans les petits papiers lyonnais pour prendre la suite d’un Pierre Sage, seulement confirmé jusqu’à la fin de la saison. La donne sera-t-elle différente cette saison ? Contacté par Olympique-et-Lyonnais, l’OL "n’a pas vocation à répondre aux rumeurs".