La semaine particulière qui attend l’OL féminin

Wendie Renard lors de Paris FC – OL (Photo by Melanie Laurent / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Éliminé de la Coupe de France, l’OL féminin a parfaitement réagi contre le PSG, samedi. Au repos depuis, les Lyonnaises vont vivre une semaine particulière, avec aucun match au programme. Une première depuis bien longtemps.

Il n’y avait qu’à voir les célébrations dans le vestiaire du Parc des Princes pour comprendre que ce choc contre le PSG était attendu. En plus de faire une très bonne opération au classement, les joueuses de l’OL voulaient envoyer un message. Celui qu’une grande équipe ne perd jamais deux fois de suite. Dans les faits, cela n’aurait pas été le cas, mais l’élimination en Coupe de France à l’issue de la séance des tirs au but avait la même saveur qu’un revers au bout des 90 minutes. Alors voir Wendie Renard sauter sur l’une des tables présentes dans le vestiaire lyonnais à Paris en disait long sur le soulagement des Fenottes. Comme l’a dit Kadidiatou Diani, l’OL "avait à cœur de repartir sur de bonnes bases" après la désillusion en coupe et a bien réagi.

Deux semaines pour préparer le déplacement à Montpellier

Au repos depuis dimanche, les joueuses de Joe Montemurro vont finalement avoir un luxe qu’elles n’avaient plus connu depuis longtemps avec cette élimination. Quand les huitièmes de Coupe de France se joueront durant le week-end, les Lyonnaises pourront faire relâche. Elles auront bien évidemment préféré être encore en lice pour l’un des trois trophées de cette saison, mais autant tirer du positif dans cette sortie de route. L’OL féminin va avoir deux semaines pour préparer le déplacement à Montpellier le 31 janvier prochain. Une première depuis des mois.