Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Une semaine après l’élimination en Coupe de France, les joueuses de l’OL ont répondu avec la manière. Le succès contre le PSG grâce à Dumornay et Diani permet de voir la suite avec moins de pression en championnat.

Pour le suspense de la saison régulière, il faudra très certainement repasser. Samedi soir, l’OL féminin a mis un coup de massue à ses concurrents dans la course à la première place. En prenant le meilleur sur le PSG (0-2), les Fenottes ont désormais huit points d’avance sur leurs adversaires et sept sur le Paris FC. Pour le titre, cela ne veut rien dire avec l’instauration des play-offs, mais pour la place qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine, cela sent plutôt très bon. Après l’élimination en Coupe de France, l’OL a plutôt bien réagi, même si Joe Montemurro s’est montré insatisfait de la performance collective. "On était venu ici pour chercher la victoire. C’était important pour nous d’avoir un résultat après la désillusion contre Reims en Coupe de France, a déclaré Kadidiatou Diani après la rencontre. On repart sur de nouvelles bases."

"On aime jouer dans des stades remplis"

Ancienne joueuse du PSG, l’attaquante française a une nouvelle fois joué un mauvais tour au club de la capitale. Parfaitement servie en retrait par Melchie Dumornay, Diani a fait le break à la demi-heure de jeu et mis la tête sous l’eau des Parisiennes. De quoi réduire au silence les plus de 20 000 spectateurs présents au Parc des Princes. "On aime jouer dans des stades remplis. En plus, le Parc des Princes est un très joli stade, ça nous fait du bien, ça nous booste. La Première Ligue évolue positivement et c’est toujours bien de jouer dans ce genre de cadre." Pour les Lyonnaises, la semaine qui s’avance risque d’être particulière, avec aucun match au programme suite à l’élimination en Coupe de France. Deux semaines pour préparer le déplacement à Montpellier, il y a bien longtemps que l’OL féminin n’avait plus connu ça.