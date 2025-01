Lopes a voulu "créer un électrochoc auprès de la direction" de l'OL

Anthony Lopes (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Dimanche prochain, Anthony Lopes sera confronté à l'OL pour la première fois de sa carrière. Le gardien, qui a rejoint le FC Nantes cet hiver, est revenu sur ses six derniers mois passés à Lyon.

Dans un peu moins d’une semaine, un match très spécial attend Anthony Lopes. Parti libre cet hiver en direction du FC Nantes, le portier portugais a fait ses adieux à l’OL après 25 ans passés au club. Et ce 26 janvier sera l’occasion pour lui d’affronter, pour la première fois de sa carrière, le club rhodanien puisque les Nantais accueillent les Lyonnais dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

Quelques jours avant cette rencontre, Anthony Lopes s’est confié au sujet des six derniers mois passés à l’OL. Une période qu’il décrit comme la pire de sa vie sportive : "C’était très dur personnellement parce que je n’avais pas de compétition. Quand la liste du match sortait, je ne restais même pas. Je m’entraînais et je rentrais chez moi. C’est clairement la période sportive la plus dure de ma vie sportive", a déclaré le portier nantais dans un entretien accordé au Canal Football Club.

"Liverpool, c'est compliqué à refuser"

Anthony Lopes avait tout de même été sollicité cet été. Le gardien avait refusé des offres en juin, mais il est plus que probable qu'il ne les aurait pas refusées au mois d'août. "J’ai eu des offres de clubs qui joue les premiers postes en Ligue des champions en tant que numéro 2, mais trop tôt. Comme Liverpool. Honnêtement, ce n’était pas la priorité pour moi de partir pour être numéro 2 même si c’est clair, Liverpool, c'est compliqué à refuser. Mais je ne m’imaginais pas à ce poste, en tout cas pas au moins de juin. Mais tu me fais la proposition fin août, je pense que je change d’avis", a avoué l’ancien Lyonnais.

Toujours lors de cette interview, le Portugais a confirmé, une nouvelle fois, "qu’aucune personne de la direction" n’était venue s’adresser à lui, l’été dernier, concernant son futur à l’OL. De quoi le pousser à partir publiquement dans les colonnes de L'Équipe. "Je savais que j’allais me mettre en danger. J’ai voulu créer un électrochoc au sein de la direction." Toutefois, le gardien de 34 ans avoue être passé à autre chose : "Aujourd’hui, je suis passé à autre chose. Même si ça a été dur parce que c’était mon club de cœur. Parce que j’ai fait quand même 25 années à l’Olympique lyonnais".

Dimanche, il y aura bien un petit quelque chose au moment de recroiser ses anciens coéquipiers. Mais, le sentimental ne prendra le dessus qu'une fois le coup de sifflet final aura retenti.