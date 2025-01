TKYDG - OL : faut-il vraiment s’alarmer ? Votre avis nous intéresse

Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après l’élimination en Coupe de France et le nul contre Toulouse en Ligue 1, l’OL se prépare à retrouver la Ligue Europa jeudi (18h45). Faut-il réellement s’inquiéter alors que le podium reste à trois points ? Votre avis nous intéresse.

À défaut d'une victoire, l'OL a limité la casse et rompu sa spirale négative contre Toulouse. En prenant un point contre le Téfécé, les Lyonnais ont malgré tout terminé une semaine des plus compliquées. Il y avait eu la défaite à Brest qui s'était accompagnée d'une sortie de route honteuse en Coupe de France. Entre l'élimination contre Bourgoin mercredi et le nul sans saveur contre Toulouse samedi, faut-il commencer à sérieusement s'inquiéter pour cette formation lyonnaise, portée aux nues il y a encore un mois de cela ? Ou bien faut-il minimiser la chose en observant que le podium de Ligue 1 reste encore à trois points malgré le sur-place fait depuis quatre matchs en championnat ?

La Ligue Europa comme bouffée d'oxygène ?

C'est la question qui se posera l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones", ce lundi à partir de 19h, avec une projection sur l'Europe. En attendant les retrouvailles avec Anthony Lopes dimanche prochain, l'OL va faire son retour en Ligue Europa jeudi (18h45) contre Fenerbahçe. Après les opportunités ratées en Ligue 1, les Lyonnais ont l'occasion de valider quasiment définitivement leur présence dans le top 8 et ainsi se qualifier directement pour les huitièmes sans barrages. L'air européen et l'ambiance surchauffée à Istanbul peuvent-ils être salvateurs pour Pierre Sage et ses joueurs ?

Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace dédié aux commentaires de cet article. Ce numéro de Tant qu'il y aura des Gones sera diffusé en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.