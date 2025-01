OL : Aulas met les choses au clair sur Textor

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

John Textor "surpris" par la prise de parole de Jean-Michel Aulas il y a dix jours, l’ancien président de l’OL assure qu’il n’y a aucun problème avec son successeur. Il appelle d’ailleurs l’Américain à mettre un peu plus ses compétences au service de club français.

Est-on reparti pour voir une passe d’armes entre Jean-Michel Aulas et John Textor, comme à l’époque des relations fraîches entre les deux hommes d’affaire ? Depuis quelques jours, l’ancien et l’actuel président de l’OL se répondent à coup de médias interposés suite à une interview donnée par Aulas au Média Carré. Dans cet échange, le président historique n’avait pas manqué de montrer sa crainte quant au système de la multipropriété et était aussi revenu sur les coulisses de la vente du club à Textor, qui n’était pas le choix numéro 1.

Une prise de parole qui avait "déçu" l’Américain, comme il l’avait confié sur RMC, il y a une semaine, avançant que son prédécesseur "n’avait toujours pas tourné la page". Également invité de la station radio dimanche, Jean-Michel Aulas a tenu à mettre les choses au clair. "Ma relation avec John est très bonne. Je lui ai envoyé la traduction exacte de mes propos. Je m’exprime moins bien en anglais qu’en français. J’ai fait traduire précisément, il y avait eu une interférence entre les propos que j’avais eus (et ceux rapportés). C’est ce qui l’a déçu, peut-être."

"Ce n'est pas un gestionnaire au jour le jour"

Un simple malentendu entre les deux hommes ? C’est en substance ce que laisse entendre le patron d’Holnest qui assure être à 100% derrière John Textor pour ramener l’OL au sommet. Toutefois, Jean-Michel Aulas a concédé une fois de plus que son successeur devait se conformer aux règles en vigueur en France et sur le Vieux Continent. Des règles bien plus strictes que ce qui peut se faire de l’autre côté de l’Atlantique. "Ce n’est pas un gestionnaire au jour le jour comme je l’étais. Il faut s’inscrire dans les règles, qui sont les règles de l’UEFA, de la Fifa, de la Ligue, de la Fédération. Quand on est un Américain comme il l’est, dynamique, c’est ce qu’il y a de plus dur. C’est partir dans un schéma qui est préétabli pour tout le monde. C'est là où il y a eu quelques difficultés qui ont pu le chagriner."

Souhaitant "de tout mon cœur que les difficultés actuelles se résolvent", Aulas appelle également Textor à "se concentrer à fond sur l’OL, peut-être moins sur Botafogo, pour qu’il y ait plus de ses compétences à disposition des supporteurs de l’OL. Mais j’ai totalement confiance en John."