À onze jours de la fin du mercato, l’OL cherche encore à dégraisser son effectif. S’il aura le dernier mot, Rayan Cherki n’est pas certain d’être encore entre Rhône et Saône au 1er février.

Encore onze jours et trois matchs à tenir avant que les choses ne reviennent "à la normale". Même si Pierre Sage s’en défend, le mercato a indirectement un impact sur les performances de l’OL et ce n’est pas un phénomène nouveau. À chaque fois qu’un marché des transferts s’ouvrent entre Rhône et Saône, le niveau de jeu s’en ressent et les résultats comptables aussi. En ce mois de janvier 2025, les Lyonnais ont pris quatre points en trois matchs de Ligue 1 et ont pris la porte en Coupe de France. Avant le 31 janvier, il reste Fenerbahçe et Ludogorets en Ligue Europa et Nantes en championnat.

Trois rendez-vous que les Lyonnais aimeraient appréhender au mieux pour éviter de s’enfoncer dans une crise de jeu et de points. Seulement, l’opération dégraissage n’est pas totalement finie à Décines, et des départs sont encore espérés. Rayan Cherki rentre-t-il dans ce moule ? Même s’il est, lui aussi, en dedans, le meneur reste la caution technique de cet OL qui se cherche. Cependant, il représente toujours cette valeur marchande qui peut intéresser John Textor au moment de remplir les caisses lyonnaises.

Les cadors de Bundesliga sur le coup ?

À la mi-novembre, le propriétaire américain avait avancé qu’un départ de Cherki durant l’hiver ne serait que la décision du joueur lui-même. Une perspective confirmée ces dernières heures. Sky Sport Deutschland a avancé dimanche que les cadors allemands que sont le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund suivraient avec attention le dossier Cherki. D’autant plus qu’un transfert pourrait se réaliser autour de 22-23 millions d’euros, que ce soit cet hiver ou durant l’été prochain. Un prix attractif pour bien des clubs avec Rayan Cherki comme ultime décideur selon les diverses sources…