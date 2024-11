OL - Mercato : Cherki candidat à un départ durant l’hiver ?

Ayant prolongé cet été, Rayan Cherki reste l’un des principaux actifs de l’OL. Avec le besoin de vendre, le joueur offensif pourrait bien représenter une belle valeur cet hiver.

Ce vendredi, John Textor va promettre une conséquente rentrée d’argent à la DNCG. Très certainement entre 100 et 200 millions d’euros via plusieurs leviers. Il y a la vente attendue des parts de Crystal Palace, mais cela reste une inconnue quant à la date de réalisation. Le plus probable reste la vente d’actifs et donc de joueurs dans les semaines à venir avec le mercato hivernal. Cette rentrée d’argent pourrait intervenir avec la vente de joueurs de Botafogo ou Molenbeek, mais on n’est jamais vraiment mieux servi que par soi-même.

À l’OL, Matthieu Louis-Jean va avoir une grosse mission durant l’hiver pour sa première comme directeur technique du club : tenter de se séparer d’indésirables afin de limiter les départs de joueurs importants. Seulement, faire rentrer du cash avec des éléments qui ne jouent pas semble assez compliqué. Logiquement, les avenirs de ceux qui ont la cote comme Malick Fofana ou Rayan Cherki vont se retrouver scrutés jusqu’au 31 janvier 2025…

Valorisé à 25 millions d'euros désormais

Dans son désir de retrouver la Ligue des champions, l’OL n’a clairement pas intérêt à se séparer de ses meilleurs éléments. Mais la réalité économique est tout autre, malheureusement… La première partie de saison correcte des Lyonnais va peut-être pousser certains cadors à s’activer sur la question et Cherki pourrait bien être un des joueurs "sacrifiés" pour rentrer dans les clous. À la différence de cet été, le joueur offensif a désormais un contrat qui s’étire jusqu’en 2027 et donc une valorisation plus grande.

Ses bonnes performances depuis septembre auraient poussé Liverpool à prendre des informations d’après L’Équipe. Ayant choisi Moussa Sissoko comme représentant dorénavant, Rayan Cherki aurait aujourd’hui une valorisation à 25 millions d’euros. Mais une fois encore, il va falloir que les courtisans se présentent devant le portillon. Et qu’ils fassent fi de la situation financière lyonnaise pour mettre le vrai prix. Car là encore, l’OL se retrouve un peu pris à son propre jeu…