John Textor lorgne toujours sur un club de Premier League  

John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

John Textor, le patron de l'OL, n'a pas renoncé à acquérir un club de Premier League même s'il a échoué dernièrement à racheter Everton.

Dans une situation difficile en France par rapport sa gestion financière de l'OL, John Textor n'a pas renoncé à racheter un autre club en Angleterre. L'Américain n'était pas parvenu à acquérir Everton en septembre dernier. "On se croyait très proche d’Everton. Nous étions à 24 heures de le faire, nos documents étaient prêts, on était prêts à envoyer l’argent, a-t-il déclaré à des médias brésiliens. Sauf qu’Everton était encore en train de faire un appel d’offres avec un autre acheteur. Et, on a perdu le deal, car on était trop confiants dans le résultat."

"Retrouver une meilleure situation en Premier League"

Quoi qu'il en soit, John Textor n'a pas dit son dernier mot. Il a bel et bien l'intention d'intégrer une autre écurie dans sa galaxie Eagle. "Ça ne s’est pas fait avec Everton, mais il y a des raisons à tout, je pense. Nous allons retrouver une meilleure situation en Premier League." En attendant, les supporters lyonnais espèrent que John Textor sera à la hauteur de la situation ce vendredi dans les bureaux de la DNCG.