OL : Textor va devoir, à nouveau, convaincre la DNCG

John Textor sera reçu ce vendredi par le gendarme financier du football français. Le propriétaire de l'OL va devoir se montrer convaincant.

Une nouvelle audition pour John Textor. Le patron de l'Olympique lyonnais sera reçu ce vendredi par la DNCG. Un rendez-vous de mi-saison avec le gendarme financier du football français qui s'annonce délicat pour l'homme d'affaires américain. En effet, avec un déficit de 25,7 millions d'euros, auxquels s'ajoutent près de 500 millions d'euros de dettes, les comptes du club rhodanien sont dans le rouge (lire ici). John Textor va devoir apporter certaines garanties financières. Et pas uniquement des projections comme il aime tant faire. Nos confrères de L'Équipe évoquent une somme comprise entre 100 et 200 millions d'euros à apporter.

Textor doit apporter minimum 100 millions d'euros

"Ce n'est pas une surprise. Les chiffres sont têtus, c'est forcément inquiétant. La situation était déjà inquiétante avant même que John Textor ne prenne la main du club. Il a mis beaucoup d'argent dans le rachat et plus dans le sportif. Ça a créé une spirale négative. On est rentré dans un cercle vicieux", a expliqué sur RMC Vincent Chaudel, le directeur de l’Observatoire du Sport Business,

Inquiétude des fans

Ces dernières heures, si les fans de l'OL font part de leur inquiétude, au sein du club la confiance demeure encore. Eagle Football Group (ex-OL Groupe) mise sur plusieurs opérations financières pour renflouer les caisses. Dans un communiqué de presse publiée la semaine dernière, EFG annonçait l'apport de "75 millions d'euros d'ici fin décembre 2024 sous la forme de capitaux propres et/ou de produits de cessions de joueurs détenus par des clubs du groupe d'Eagle Football Holdings", "l'apport d'un montant maximum de 100 millions d'euros en début d'année 2025 de la part d'Eagle Football Holdings" et la "réalisation de cessions de joueurs lors du mercato de janvier 2025".

Vente de joueurs dès cet hiver

L'OL peut donc perdre des joueurs dès cet hiver. Et pas des moindres. Rayan Cherki et Malick Fofana représentent la plus forte valeur marchande de l'effectif actuel. "Quand tout le monde sait que vous devez vendre, c'est rarement là que vous faites les plus belles ventes, a rappelé Vincent Chaudel toujours sur RMC. Ceux que vous allez vendre sont ceux qui ont une valeur marchande, donc une valeur sportive".

La pire des sanctions ? Une relégation à titre conservatoire.

En attendant, quels sont les risques pour l'OL si John Textor ne parvient pas à montrer patte blanche, c'est-à-dire à trouver des liquidités, d'ici à la fin de la saison ? Un encadrement du recrutement et de la masse salariale. Et pire : une relégation à titre conservatoire.