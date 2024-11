Plus de dettes mais aussi plus de revenus. Eagle Fooball Group (ex-OL Groupe) a perdu un peu plus de 25 millions d'euros en 2023-2024, ce qui reste très inférieur aux 99 millions de l'exercice précédent.

Comme annoncé voilà quelques jours, Eagle Football Group (EFG), qui a pris l'entité de l'OL Groupe en avril 2024, a dévoilé ses chiffres pour l'exercice comptable 2023-2024. Beaucoup de tableaux et de données ont été communiqués, mais il faut déjà retenir que la société a déclaré une perte totale de 25,7 millions d'euros sur la saison écoulée. Un montant qui peut sembler important, mais qui est surtout en baisse par rapport à 2022-2023.

Sur la précédente période, l'entreprise avait affiché un résultat net de -99 millions d'euros. Pour expliquer ce bilan, il faut se tourner vers les produits des activités, qui sont pour cette année de 361,4 millions d'euros, en hausse de 25% par rapport aux 289,7 millions relevés 30 juin 2023.

La masse salariale des joueurs baisse

Autre fait à noter, EFG a dégagé un bénéfice brut d'exploitation de 44,2 millions d'euros (contre -1,8 million auparavant). L'excédent est dû d'une part aux revenus ponctuels (versement CVC, licence OL féminin...), ainsi qu'à la partie événementielle (plus 26,7 millions par rapport à 22-2023). La mise en exploitation de la LDLC Arena le 23 novembre 2023, vendue depuis, a impacté ce résultat.

Après les départs recensés à l'été 2023, la holding a baissé sa masse salariale des joueurs de 3,4 millions d'euros, mais celle des autres employés a progressé de 8,6 millions. On peut également ajouter que la plus-value de la cession d'actifs (OL Reign, l'Arena et la section féminine) s'élève à 45,2 millions d'euros. Tout cela nous amène à un résultat opérationnel, soit l'indicateur de la performance de l'entreprise, de 26,5 millions d'euros en juin 2024. Une progression de 102,9 millions par rapport à l'année passée.

On remarque enfin que le résultat financier, qui est la différence entre les produits et les charges, est de -35 millions d'euros (contre -22,8 millions sur le précédent exercice). Un total notamment justifié par EFG par "le refinancement global des dettes réalisé en décembre 2023".

La dette d'Eagle augmente, les capitaux propres diminuent

Car sans surprise, Eagle Football Group est endetté, un endettement net de trésorerie de 463,8 millions d'euros, en hausse de 14,6% en comparaison à juin 2023. La société affiche une dette totale de 505,1 millions d'euros, ce qui comprend plusieurs choses, dont des dettes courantes à hauteur de 161,7 millions d'euros (+61 millions en un an). Rappelons aussi que les actifs immobilisés, les biens "durables" de l'entité, sont passés d'une valeur de 555,2 millions d'euros à 450,2 millions.

Autre point noir, les capitaux propres, qui sont l'ensemble des ressources de l'entreprise, reflétant sa valeur financière, ont chuté de 62,9% pour atteindre 39,4 millions d'euros. Un résultat impacté, entre autres, par les rachats d'actions à Holnest (-30,7 millions) et par le remboursement des obligations opéré dans le cadre du refinancement de décembre 2023 (-10,5 millions).

Ventes de joueurs et apports de capitaux

Concernant les perceptives d'avenir, EFG a confirmé qu'il envisageait un plan de rationalisation de ses charges d'exploitation pouvant conduire à des départs volontaires. Enfin, diverses stratégies pour améliorer la santé financière du groupe ont été mises sur la table, certaines étant déjà connues :

Un apport de 75 millions d'euros sous la forme de capitaux propres et/ou de la vente de joueurs (de l'ensemble des clubs d'Eagle) d'ici à décembre 2024.

40 millions supplémentaires injectés par Eagle Football Holdings (EFH) après la cession prévue de sa participation Crystal Palace.

Apport d'un montant maximum de 100 millions d'euros en début d'année 2025 d'EFH dans le cadre de son projet d'introduction en bourse à New York

La vente de footballeur lors du mercato de janvier 2025

Eagle Football Group estime qu'il est probable que "tout ou partie de ces opérations de financement soient menées à leur terme", mais dans le cas contraire, ou si un retard important survenait, cela "pourrait remettre en cause le principe de continuité d'exploitation de la société et de ses filiales." Autrement dit, en cas d'événement interrompant temporairement le cours normal des activités, l'organisation serait contrainte de mettre un terme à ses activités si les actions prévues plus haut n'aboutissent pas.

Les commissaires aux comptes ont émis des réserves

Précisons pour terminer, que les commissaires aux comptes "envisagent d'émettre une impossibilité de certifier sur les comptes sociaux et consolidés d'Eagle Football Group." Ce qui est synonyme d'incertitudes et d'anomalies. En l'occurrence, ici, ils n'ont pas pu "recueillir les éléments probants suffisants pour se prononcer sur le caractère raisonnable des différentes hypothèses" évoqués plus haut.