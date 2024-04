L’OL Groupe devient officiellement Eagle Football Group

John Textor, propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Comme cela était attendu depuis plusieurs mois, l’OL Groupe a changé de dénomination. Les actifs détenus par John Textor sont désormais sous l’appellation d’Eagle Football Group.

Il s’en passe décidément des choses en ce 2 avril du côté de l’Olympique lyonnais. Sur le terrain, les joueurs de l’OL préparent leur demi-finale de Coupe de France. En coulisses, cela s’active également puisque des discussions exclusives ont été entamées avec Holnest, la holding de Jean-Michel Aulas, pour le projet de cession de l’Arena d'ici au 31 mai prochain. À côté de ça, une nouvelle annonce a été faite avec l’officialisation du changement de dénomination de l’OL Groupe qui devient Eagle Football Group.

Objectif bourse de New-York dans les mois à venir

Cette annonce est tout sauf une surprise puisque les actionnaires avaient approuvé la proposition de modification de la dénomination sociale lors de l’Assemblée générale du 11 décembre dernier. Ce changement devait intervenir avec le 31 mars 2024 et c’est donc chose faite. Si l’action OL Groupe (et donc désormais Eagle Football Group) est toujours cotée à la bourse de Paris, l’objectif à terme de John Textor et d’Eagle Football est de pouvoir entrer à la bourse de New-York dans les mois à venir.