Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un communiqué publié ce mardi matin, l’OL Groupe confirme être entré en discussions exclusives avec Holnest, la holding de Jean-Michel Aulas, pour la vente de l’Arena.

Il est l’investigateur du projet et pourrait bien en devenir de nouveau l’heureux propriétaire. En vendant l’OL Groupe il y a un an et demi, Jean-Michel Aulas avait également lâché par la même occasion les différents actifs du groupe comme l’OL Reign, l’Arena. Seulement, John Textor, dans sa volonté de se recentrer uniquement sur le football masculin et faire entrer quelques millions d’euros dans la caisse, a rapidement émis le souhait de vendre ces actifs, dont la salle qui sert à accueillir des concerts, spectacles et matchs de l’ASVEL.

Une construction de l'ordre de 141 millions d'euros

Le projet de cession avait attiré Tony Parker, mais aussi Jean-Michel Aulas. Ce dernier n’avait pas caché sa volonté de redevenir propriétaire de l’Arena et de proposer un projet de rachat à John Textor. Ce dossier, qui devrait se régler autour des 160 millions d'euros, aurait fini de convaincre le propriétaire américain puisque ce mardi 2 avril, l’OL Groupe "informe que des discussions exclusives et confidentielles ont été engagées avec Holnest (holding de la famille Aulas) pour la cession de la totalité de la société OL Vallée Arena".

Cette exclusivité s’étend jusqu’au 31 mai prochain et a été validée par le conseil d’administration. Après avoir perdu l’OL, Jean-Michel Aulas devrait faire son retour à Décines mais loin du foot.