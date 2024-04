Cuffaut avant OL - Valenciennes : "Sur un match, tout est possible"

Dans la peau de l’outsider ce mardi (20h45) à Décines contre l’OL, Valenciennes ne s’avoue pas pour autant vaincu. Les Nordistes veulent jouer crânement leur chance dans une rencontre qui est celle d’une carrière pour beaucoup.

Quasiment 5% de chance de faire l’exploit. C’est le pourcentage qui serait en faveur de Valenciennes ce mardi en rentrant sur la pelouse du Parc OL. En débarquant à Décines pour la demi-finale de Coupe de France, le VAFC sait pertinemment qu’il n’est pas favori contre l’OL. Seulement, comme l’a dit Pierre Sage, les Valenciennois n’ont rien à perdre et c’est peut-être ce qui est le plus dangereux pour la formation lyonnaise. "On sait qu’on affronte une des équipes en forme du moment, dans un stade qui sera à guichets fermés, donc on sait qu’on n’est pas favoris, a déclaré Joffrey Cuffaut au moment du départ vers Lyon. Mais sur un match, tout est possible."

"Être dans le don de soi"

Passé par un trou de souris contre Saint-Priest puis Rouen, Valenciennes mise tout sur cette rencontre pour sauver sa saison. Lanterne rouge de Ligue 2, le club nordiste est promis à la descente et ce match contre l’OL est l’occasion de donner du baume au cœur aux supporters qui seront en nombre. Ils seront 1 200 dans le parcage visiteurs, encore bien plus devant leur télé. Joffrey Cuffaut et ses coéquipiers vont donc devoir "se sublimer, être dans le don de soi, car c’est certainement l’un des matchs les plus importants dans la carrière de chacun. On parle quand même d’une finale au bout de ce match."

Ce serait la deuxième dans l’histoire de Valenciennes, mais l’OL ne l’entend pas de cette oreille.