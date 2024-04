Habitué du dernier carré ces dernières années, l’OL n’arrive pas à franchir ce cap. Pour la 14e demi-finale de leur histoire en Coupe de France, les Lyonnais espèrent se défaire du piège valenciennois.

Qui l’aurait cru il y a quatre mois ? La compétition n’avait certes pas encore commencé, mais espérer voir l’OL dans le dernier carré de la Coupe de France relevait avant tout d'une utopie. Incapable de gagner plus d’un match en championnat et bonne dernière au classement, la formation lyonnaise était vouée à beaucoup de choses, mais pas à celle de jouer une demi-finale cette saison. C’est pourtant bien ce qu’il va se passer ce mardi (20h45) à Décines avec la venue de Valenciennes. Les deux clubs ne se sont plus croisés depuis dix ans et la descente du VAFC en Ligue 2, mais l’enjeu sera tout autre qu’un simple match de championnat.

Trois échecs de suite

Portés par un Parc OL qui sera à guichets fermés, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont pas d’autres choix que de s’imposer face à la lanterne rouge de L2 pour vivre une première finale depuis 2012. À l’époque, l’OL avait soulevé le trophée et n’a plus rien gagné depuis. Ce n’est cependant pas faute d’avoir atteint le dernier carré ces dernières années. Sur les cinq dernières éditions, l’OL a été présents à trois reprises en demi-finale, mais n’a jamais passé le cap. Pour sa 14e dans l’histoire de la Coupe de France, le club lyonnais y parviendra-t-il enfin ? Toute une ville l’espère ou plutôt l’exige.

Les 14 demi-finales de l’OL :

1955-1956 : UA Sedan-Torcy – OL : 1-0

1962-1963 : OL – SC Toulon : 3-1

1963-1964 : OL – US Valenciennes : 2-0

1966-1967 : OL – AS Angoulême 3-3, (1-1), (1-1)

1970-1971 : Sochaux – OL : 1-2

1972-1973 : Olympique avignonnais – OL : 2-4

1975-1976 : OL – FC Metz : 2-0

1997-1998 : RC Lens – OL : 2-0

2007-2008 : OL – Sedan : 1-0

2011-2012 : GFCO Ajaccio – OL : 0-4

2018-2019 : OL – Rennes : 2-3

2019-2020 : OL – PSG : 1-5

2022-2023 : FC Nantes – OL : 1-0

2023/2024 : OL - Valenciennes