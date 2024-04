OL - Valenciennes : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la demi-finale de Coupe de France entre l’OL et Valenciennes.

L’avant-match

Tout pour la Coupe. Ce crédo s’applique aussi bien pour l’OL que pour Valenciennes ce mardi soir. En étant en demi-finale, difficile d’imaginer autre chose, mais les deux situations en championnat renforcent encore plus ce sentiment. Dixièmes, les Lyonnais n’ont clairement plus rien à jouer même s’ils essayent de se convaincre d’aller voir plus haut. Les Valenciennois sont eux condamnés à descendre en National. Cette demie doit donc servir à embellir une saison loin des attentes d’un côté comme l’autre. Lanterne rouge de Ligue 2, le VAFC va venir à Décines avec ses valeurs et il ne faudra surtout pas s’attendre à voir le club nordiste faire du jeu sur la pelouse du Parc OL.

Les Lyonnais sont prévenus et vont rapidement devoir prendre les devants afin d’éviter de douter comme face à Strasbourg au tour précédent. Ils pourront compter sur le soutien de tout un stade puisque l’enceinte décinoise affichera complet avec plus de mille supporters venus de Valenciennes. Pour ce match de l’année, Pierre Sage, qui pourrait encore un peu plus asseoir son règne à la tête de l’OL, devrait compter sur un groupe au complet. Un doute subsistait avec Rayan Cherki mais le joueur offensif est apparu aux côtés de ses coéquipiers lundi pour la dernière séance, preuve que le test passé a dû se révéler concluant. Ce mardi, l’OL n’a tout simplement pas le droit à l’erreur.

À quelle heure se joue OL - Valenciennes ?

Trois jours après leur match de Ligue 1 contre Reims, les coéquipiers de Maxence Caqueret sont de nouveau sur le pont. La récupération et la préparation ont été courtes, mais la perspective de jouer une finale coupera toute fatigue ce mardi à partir de 20h45. Le coup d’envoi sera donné par Stéphanie Frappart, qui pourra compter sur la VAR et la goal-line technology pour ce match du dernier carré.

Sur quelle chaîne regarder OL - Valenciennes ?

Si PSG - Rennes mercredi aura le droit à une double diffusion France 3 / beIN Sports, la première demi-finale n’aura pas ces honneurs. Il faudra donc être un abonné beIN Sports pour suivre OL - Valenciennes. Pas de diffusion en clair pour une compétition que l’on dit la plus populaire du football français. Et c’est bien dommage.