Entrée en jeu à la 61e minute contre Le Havre, Dzsenifer Marozsán a disputé son 200e match avec l’OL. Même si elle est désormais cantonnée à un rôle de joker de luxe, l’Allemande reste un grand nom de l’histoire des Fenottes.

"Elle aurait certainement aimé démarrer et jouer les 90 minutes, mais je suis là pour faire des choix". Interrogée sur les 200 matchs disputés par Dzsenifer Marozsán avec l’OL depuis dimanche et le succès (3-0) contre Le Havre, Sonia Bompastor se doutait bien que l’Allemande aurait aimé plus que 30 minutes. Cantonnée à un rôle secondaire dans le groupe lyonnais, "Maro" n’a pas profité du turnover effectué par sa coach pour retrouver le onze de départ. Elle n’a remplacé Melchie Dumornay qu’à la 61e minute, mais sa coach la sait "concernée jusqu’à la fin de la saison et qu’elle a envie d’atteindre les objectifs avec ses partenaires."

Un temps de jeu de 48 minutes en moyenne

La saison dernière, Dzsenifer Marozsán avait profité de certaines blessures pour retrouver un temps de jeu conséquent au sortir de l’hiver. Ce ne fut pas le cas cette saison où la championne olympique 2016 doit se contenter de miettes. Alors dimanche soir, elle était quand même un peu la star de la soirée avec sa 200e à l’OL et un maillot collector pour l’occasion après la victoire. "C’est une joueuse qui compte beaucoup dans le club, ça fait pas mal d’années qu’elle est là maintenant. Le 200 matchs, ça représente de la longévité et de la constance sur le terrain, a reconnu Sonia Bompastor. On connait tous ses qualités, c’est une joueuse très discrète en dehors du terrain, mais très efficace sur notamment sur sa justesse technique et sa vision du jeu. Elle l’a encore montré ce (dimanche) soir lors de son entrée."

Ayant prolongé son contrat jusqu’en 2026 l’été dernier, la joueuse de bientôt 32 ans s’imaginait sûrement un autre rôle. Mais, malgré 23 matchs (47 minutes de moyenne), elle doit se contenter des matchs sans enjeux.