L’OL Futsal conforte sa 1re place contre le GOAL FC (0-3)

Vainqueur sans prendre de but de la réserve du GOAL FC (0-3), l’OL Futsal continue de faire la course en tête en championnat. Les Lyonnais ont toujours deux points d’avance avec quatre matchs à jouer encore.

La fin de saison se rapproche et l’OL Futsal continue de surfer sur un presque sans-faute. La défaite contre Saint-Priest il y a deux mois a réduit à néant la possibilité de finir invaincu, mais les Lyonnais ont depuis repris leur cadence de prétendants à la montée. Plus que prétendant même puisque la formation lyonnaise est toujours en tête du championnat de Régional 1 à quatre journées de la fin. Avec seulement deux points d’avance sur l’ALF Futsal, qu’il doit rencontrer lors de l’avant-dernière journée, rien n’est pour l’instant joué, mais l’OL croit dur comme fer à accéder aux barrages d’accession.

Futsal Vaulx en championnat, mais aussi en Coupe ?

Samedi, les hommes de David Touré ont pris le meilleur sur la réserve du GOAL FC dans un match retour disputé avant le match aller. Sur le parquet de Neuville, les Lyonnais ont réussi à finir la rencontre sans prendre le moindre but et inscrivant trois de l’autre côté (0-3) grâce à Lekohal, Brourate et Kharradji. Prochain rendez-vous dans deux semaines avec un déplacement à Vaulx-en-Velin, le 13 mars (18h). Avant ça, l’OL pourrait bien retrouver le club vaudais puisqu’un quart de finale de Coupe régionale pourrait bien avoir lieu samedi prochain si le Futsal de Vaulx prend le dessus sur le Club du Forez ce lundi 1er avril en 8es.