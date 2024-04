Même si elle n’a pas été satisfaite de tout ce qu’elle a vu de l’OL, Sonia Bompastor a apprécié de finir le mois sur une victoire. Place désormais à la trêve avant de reprendre les choses sérieuses avec le derby et la Ligue des champions.

Au moment de faire le bilan de mars, Sonia Bompastor ne verra pas de défaite s’afficher. Et pourtant, le seul nul du mois a eu de lourdes conséquences. L’OL ne s’est certes pas incliné contre Fleury en demi-finale de Coupe de France, mais ce sont bien les Franciliennes qui seront au rendez-vous contre le PSG dans un mois. La désillusion est toujours là, mais les Lyonnaises ont assuré l’essentiel en se qualifiant pour les demies de Ligue des champions. Un moindre mal dans ce mois de mars, terminé par une victoire sur Le Havre dimanche à Décines (3-0). "C’était le septième match du mois, a noté la coach. Comme je l’ai déjà dit, c’était un mois durant lequel on a beaucoup donné, laissé beaucoup d’énergie donc finir par une victoire 3-0 avec un clean-sheet, c’est quand même bien."

"Encore des progrès dans la justesse et la précision"

Satisfaite de cette victoire qui rapproche l’OL de l’assurance de finir premier avant les play-offs, la coach a trouvé des choses à redire, forcément. Face à une équipe havraise qui "ne nous a pas mises en danger pendant tout le match", les Lyonnaises ont encore eu du mal à se montrer réalistes devant le but et ont dû attendre un but fantôme d’Eugénie Le Sommer pour forcer le verrou adverse avant de dérouler. "On ne tue pas le match sur ces occasions assez nettes, donc il a fallu attendre un petit peu l’avancée du match. On a quand même maitrisé ce match et offensivement, ça nous a permis de travailler nos animations de couloir et la passe de déséquilibre, a poursuivi Bompastor. Il y a eu des choses intéressantes, d’autres où on doit encore progresser dans la justesse, la précision."

Un mal récurrent à l’OL que sera certainement travaillé durant la trêve avec les joueuses restées à Décines. Elles reprendront mardi jusqu’à vendredi avant de couper pour trois jours pour se remettre dans le bain avec le derby et la demie de Ligue des champions contre le PSG pour attaquer ce court mois d’avril.