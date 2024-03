Kadidiatou Diani face à Elisa De Almeida lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, l’OL attendait de connaitre son adversaire. Avec une opposition 100% française, les Fenottes recevront le PSG le samedi 20 avril (19h) pour le match aller.

Il y aura à coup sûr un club français en finale de la Ligue des champions. C’est presque une habitude et l’OL y est pour beaucoup, mais les Fenottes ne sont pas encore assurées d’être de la partie à Bilbao le 25 mai prochain. Il faudra avant ça se débarrasser du PSG, car c’est bien le club parisien qui se mettra en travers de la route menant au Pays Basque. Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui vécu il y a deux ans et qui avait amené l’OL à Turin pour prendre le meilleur sur le FC Barcelone. Deux matchs pour un nouveau duel entre les Lyonnaises et les Parisiennes.

La première manche se tiendra du côté du Parc OL avant un retour au Parc des Princes. En attendant la date du retour dans la capitale, le rendez-vous à Décines a été fixé au samedi 20 avril. Le coup d’envoi sera donné à 19h et donnera un premier avantage à l’une des deux formations avant de se retrouver une semaine plus tard à Paris.