Ligue des champions : ce sera le PSG pour l'OL

Kadidiatou Diani face à Elisa De Almeida lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Vainqueur de son quart de finale face à Häcken (1-2, 3-0), le PSG a rejoint l'OL dans le dernier carré de la Ligue des champions. Rendez-vous fin avril pour les deux rivaux.

Ces deux équipes ne se quittent jamais bien longtemps. Si cette année, la finale de la Coupe de France ne se jouera pas entre l'OL et le PSG, cette confrontation pourrait être l'affiche de celle du championnat en fonction des résultats des phases finales. Elle sera surtout le théâtre de la demi-finale de la Ligue des champions.

Après l'Olympique lyonnais, qui a sorti Benfica sans trop trembler (1-2, 4-1), le Paris Saint-Germain a lui facilement éliminé Häcken (1-2, 3-0) grâce à sa victoire jeudi soir. Un ticket pour Bilbao et son stade de San Mamés sera donc délivré pour le vainqueur de ce duel franco-français. Les deux rencontres se joueront les 20/21 et 27/28 avril.

Un air de 2022

Cette saison, Rhodaniennes et Parisiennes se sont déjà affrontées à trois reprises, avec un avantage pour les joueuses de Sonia Bompastor (succès au Trophée des championnes et en D1) même si le dernier face à face a accouché d'un partage des points (1-1 en février). On peut penser que cette fois encore, les retrouvailles seront extrêmement serrées entre deux clubs rivaux ayant l'habitude de ces matchs au sommet.

En 2022, l'OL avait déjà croisé le fer avec le PSG à ce stade de la Coupe d'Europe. En gagnant 3-2 à domicile puis 2-1 à l'extérieur, les Fenottes s'étaient ouvertes le chemin de la finale et d'un huitième titre contre Barcelone (3-1). L'histoire pourrait se répéter puisque le Barça est encore en lice et défiera lui Chelsea dans l'autre demi-finale.