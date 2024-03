Indéniablement, le staff de Pierre Sage et les recrues hivernales ont apporté un nouveau souffle à l'OL. Henrique le reconnaît et explique leur importance pour permettre au club de remonter la pente.

La saison de l'OL a basculé au cœur de l'hiver, lorsque Pierre Sage a été nommé sur le banc, d'abord en tant qu'intérimaire, puis confirmé dans ses fonctions à la trêve. En plus de l'entraîneur, son staff à ses côtés est aussi valorisé par tous les observateurs et les joueurs pour son impact au quotidien. Enfin, troisième point expliquant la remontée au classement de l'Olympique lyonnais, le recrutement, qui a renforcé qualitativement l'effectif.

Bréchet conseille Henrique

Interrogé sur ces aspects qui ont changé le visage de l'exercice des coéquipiers d'Alexandre Lacazette, Henrique a acquiescé. "Le coach a apporté beaucoup de bonnes choses, notamment tactiquement. On parle de Pierre, mais il l’a fait avec toute son équipe. Jérémie Bréchet, qui a été arrière gauche au club, me donne beaucoup de conseils par exemple, a confié le Brésilien. Je suis très attentif à ce qu’il dit. De bons joueurs nous ont rejoints, ce qui nous a permis de gagner en qualité. On a progressé à tous les postes, physiquement, mentalement et surtout techniquement. Ç'a fait du bien."

Les résultats parlent pour eux, puisque depuis la 14e journée, c'est-à-dire lorsque Sage a pris les commandes, Corentin Tolisso et ses partenaires sont troisièmes de Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain et Brest, les deux premiers actuellement. Ils sont aussi qualifiés pour la demi-finale de Coupe de France, où ils recevront Valenciennes mardi 2 avril (20h45). Cela ne garantit pas un trophée ou une place pour une coupe d'Europe lors de l'exercice 2024-2025, mais au vu de la situation à l'automne, difficile d'imaginer mieux avant d'attaquer le printemps.