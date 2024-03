Ligue 1 : presque maintenu, l'OL ne compte pas finir en roue libre

Avec neuf points d'avance sur le barragiste, l'OL a probablement fait le plus dur dans la course au maintien. Il conserve malgré tout des ambitions pour la fin de la Ligue 1.

Comme il l'espérait, l'enchaînement Lorient (0-2) - Toulouse (2-3) a permis à l'OL de se sortir de la zone dangereuse dans laquelle il se trouvait voilà encore quelques semaines. Il possède à présent neuf longueurs d'avance sur le 16e et barragiste, Nantes, et se classe désormais 10e.

Plus serein, l'Olympique lyonnais est toutefois encore un peu concerné par cette lutte pour éviter la confrontation contre une formation de Ligue 2, comme l'a rappelé Pierre Sage. "Il en manque encore un peu. Mathématiquement, ce ne sera pas fait avant quelques journées. Mais on sait que si on bat Reims (samedi 21 heures), ce sera quasiment validé, a-t-il reconnu. On aura peut-être l'espérance de viser autre chose. Il faudra valoriser ça lors des affiches suivantes."

"Une grave erreur de galvauder la fin de saison"

Humble et terre à terre, l'entraîneur rhodanien est prudent sur la situation de son équipe. "On restera vigilant, et c'est ce qu'on s'est dit mercredi avec les joueurs. Lorsqu'on a vécu ce qu'on a vécu, c'est-à-dire être pratiquement condamné à la Ligue 2, et qu'on réussit ce qu'on fait aujourd'hui, ce serait une grave erreur de baisser le rythme, l'intensité, l'ambition et de galvauder notre fin de championnat. Ce ne sera pas notre logique, a-t-il clamé. On veut prendre du plaisir sur le terrain, avoir un jeu de plus en plus spectaculaire et remercier le public. Il faut prendre tout ce qu'on peut prendre."

Pas question donc de finir en roue libre jusqu'à mi-mai et de penser uniquement à la Coupe de France. A l'image de son coach, l'OL a la ferme intention de poursuivre sa remontée au classement sur les huit rencontres restantes. "Nous ne sommes pas l'optique de préparer la saison suivante. Une fois qu'on aura assuré le maintien, on reverra nos objectifs pour la fin de l'exercice, avec l'envie de terminer sur une bonne dynamique, comme on le fait depuis décembre et notre série de trois victoires. La logique est à court terme, et si on doit viser les choses sur l'an prochain, ça se jouera également à d'autres étages du club", a-t-il subtilement glissé.

Rester vigilant sur la qualité des performances

Car lors des deux derniers mois de compétition, Pierre Sage a aussi une prolongation de contrat à aller obtenir officiellement. Son bilan parle pour l'instant en sa faveur, et un enchaînement de succès pour clôturer l'année plaidera forcément pour le Jurassien.

Sur le terrain, il restera attentif à la qualité des prestations fournies par ses troupes. "Je pense avoir toujours été exigeant sur le jeu produit, a-t-il insisté. En tout cas, notre matelas d'avance actuel nous permet d'avoir un contexte émotionnel aujourd'hui peut-être plus favorable à la prise d'initiatives. Ça peut modifier des choses, mais j'espère que ça les bonifiera plutôt que de les inhiber." En clair, l'ancien directeur de l'académie ne veut pas voir ses hommes se reposer sur leurs lauriers, quand bien même l'Olympique lyonnais est tout proche de se sauver.