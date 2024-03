OL féminin : trois Fenottes appelées en sélection

Vanessa Gilles lors de Paraguay – Canada (Photo by Alex Bierens de Haan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vanessa Gilles avec le Canada, ainsi que Kysha Sylla et Alice Sombath avec la France U23, ont été retenues avec leur sélection respective.

Un dernier rendez-vous avant de partir pour la trêve avec le sentiment du devoir accompli. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, où il affrontera le PSG, l'OL a réussi sa mission. Avant de basculer sur ses échéances de fin de saison, les Fenottes vont se séparer une dizaine de jours pour aller en sélection.

Nous savons déjà que sept membres de l'Olympique lyonnais rejoindront l'équipe de France (Renard, Bacha, Mbock, Cascarino, Becho, Diani et Le Sommer). Sara Däbritz voyagera elle avec l'Allemagne, quand ses coéquipières Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola seront avec les Pays-Bas. Lindsey Horan (États-Unis) et Ellie Carpenter (Australie) aussi seront concernées.

SheBelieves Cup pour Gilles avec le Canada

Dernièrement, trois autres joueuses rhodaniennes ont été convoquées par leur pays. Vanessa Gilles tout d'abord. La Canadienne disputera la SheBelieves Cup, tout comme Horan. En demi-finales, elle rencontrera le Brésil le samedi 6 avril à 21 heures. Selon le résultat, elle jouera ensuite la finale ou la petite finale contre les Américaines ou les Japonaises le mardi 9.

Les jeunes Alice Sombath et Kysha Sylla retrouveront elles les U23 françaises. Les deux défenseures de 20 ans défieront à deux reprises l'Italie lors d'affiches amicales avec les Bleuettes. Ces confrontations auront lieu le jeudi 4 et le lundi 8 avril.