Bleues : Renard de retour, sept joueuses de l'OL retenues

Les deux Lyonnaises Le Sommer et Renard sont prêtes à défier l’Australie avec les Bleues. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour les deux matchs qualificatifs pour l’Euro 2025, Hervé Renard a fait appel à sept joueuses de l’OL. Comme annoncé, Wendie Renard fait son retour chez les Bleues.

Une fois de plus, l’équipe de France féminine aura encore un fort accent lyonnais à partir de lundi. Pour le rassemblement d’avril, Hervé Renard a retenu sept joueuses de l’OL, dont Wendie Renard qui signe son retour. Mercredi soir, Sonia Bompastor avait déjà vendu la mèche après la qualification de l’OL contre Benfica (4-1). Malgré 30 minutes de jeu et trois mois d’absence, Wendie Renard allait faire son retour en équipe de France pour le rassemblement d’avril. Voir le nom de la capitaine lyonnaise et Bleues dans la liste dévoilée par Hervé Renard ce jeudi en début d’après-midi n’a donc pas été une surprise. Absente depuis la mi-décembre, Wendie Renard avait dû faire l’impasse sur le rassemblement de février pour le dernier carré de Ligue des Nations et n’a fait son retour à la compétition que samedi dernier face à Lille.

Majri absente de la liste

Son utilisation en Bleues sera forcément fait en conséquence après concertation avec le staff de l’OL. En plus de la Martiniquaise, le sélectionneur français a convié les habituées lyonnaises que sont Eugénie Le Sommer, Kadidiatou Diani Delphine Cascarino, Griedge Mbock et Selma Bacha. En revanche pas de traces d'Amel Majri mais bien celle de Vicki Becho. Lors de la dernière liste, l’attaquante avait été laissée à la disposition des U23 françaises suite à son manque de temps de jeu à l'OL avant d’être appelée dans le groupe Bleues pour la finale de la Ligue des Nations suite à la blessure de Sandy Baltimore. Elle n’avait malgré tout pas joué et n’était même pas sur la feuille de match à Séville.