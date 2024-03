Mercato : Henrique s’exprime sur son avenir à l’OL

Henrique après son but contre Rennes. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En fin de contrat à l’issue de la saison, Henrique a réitéré son envie de prolonger l’aventure avec l’OL. Des discussions devraient avoir lieu avec le club dans un avenir proche.

C'est un bon client, comme on le dit dans le jargon. Henrique ne se présente pas souvent en conférence de presse, mais quand c’est le cas, cela vaut toujours le détour. Souriant, le latéral brésilien n’est pas du genre à se plaindre de sa situation. Pourtant, avec seulement sept matchs joués depuis le début de la saison, il n’est pas forcément servi. Mais c’est mal connaitre le joueur qui a trouvé avec Lyon un environnement propice à son épanouissement professionnel, mais aussi personnel, comme il ne cesse de le répéter. Cependant, l’aventure à l’OL pourrait bien prendre fin dans les prochaines semaines.

Après trois saisons entre Rhône et Saône, Henrique se retrouve en fin de contrat en juin prochain et c’est toujours assez flou pour le moment. "Je suis concentré sur ce qu’il se passe sur le terrain. Si on reste sur notre cas personnel, c’est difficile de jouer, a confié le Brésilien en jeudi. Je pense qu’il y aura des discussions dans les semaines à venir pour la saison prochaine. Je me concentre sur notre fin de saison, mais il devrait y avoir des conversations."

"Rester pour gagner des titres"

Avec le long voyage jusqu’aux États-Unis de Nicolas Tagliafico et l’enchaînement Reims - Valenciennes en l’espace de quatre jours, Henrique pourrait bien se voir propulser dans le onze de départ samedi. Il se tient en tout cas prêt dans une fin de saison qui s’annonce palpitante. Joueur à la mentalité irréprochable, l’ancien de Vasco de Gama est un bon soldat qui ne fait pas de mal dans un effectif. De quoi convaincre la direction lyonnaise de le prolonger ? "Je travaille toujours pour être prêt, pour enchaîner les matchs, les gagner ainsi que des titres. C’est un rêve que je veux réaliser. Si je veux rester ici, c’est pour gagner des titres, pour ramener l’OL au classement qu’il mérite, car il y a beaucoup de qualité dans cet effectif."

En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, Henrique pourrait bien assouvir l’un de ses rêves en cette fin de saison avec la Coupe de France.