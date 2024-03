L’OL est "favorable" à lâcher ses joueurs pour les JO 2024

Comme il y a trois ans, la question des disponibilités des joueurs pour les Jeux Olympiques fait débat. L’OL a, de son côté, une position plutôt favorable.

Après le Real Madrid qui a rapidement mis son veto, le débat est arrivé jusqu’à la Ligue 1 ces dernières heures. Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 et du tournoi olympique de football, les clubs français seront-ils disposés à laisser partir certains joueurs ? La question avait déjà fait polémique il y a trois ans pour les Jeux de Tokyo et s’invite de nouveau dans les discussions. Rennes a fait part de son scepticisme quant à la possibilité de laisser plusieurs éléments partir en pleine préparation estivale. Et l’OL dans l’histoire ?

En 2021, le club lyonnais avait laissé partir Bruno Guimaraes, ce qui lui a permis de remporter l’or olympique. La posture devrait être la même pour cet été à Paris. "Le club s’est positionné, on est plutôt favorable à ce qu’ils (les joueurs) y aillent, a déclaré Pierre Sage ce jeudi en conférence de presse. Il faut voir les conditions. Mais pour un club qui s’appelle Olympique lyonnais, ce serait dommage que les joueurs ne participent pas aux Jeux Olympiques…"

"Bien d'avoir des internationaux dans de belles compétitions"

À l’heure actuelle, seul Rayan Cherki serait vraiment concerné par ce tournoi olympique, et encore. Non retenu initialement avec les Espoirs pour cette trêve internationale, le joueur offensif avait finalement rejoint les Bleuets et s’est montré plutôt à son avantage. Son salut viendra de sa fin de saison avec l'OL. Toutefois, certains joueurs âgés de plus de 23 ans pourraient avoir une bonne surprise.

Les Jeux Olympiques sont encore loin, mais Pierre Sage voit ça comme une belle vitrine pour le club et les joueurs. "Au même titre que l’Euro et d’autres compétitions, on a beaucoup d’internationaux donc c’est bien qu’ils soient en passe de participer à de belles compétitions qui les font rêver, qui leur font vivre de belles émotions. On est aussi contents que certains qui n’étaient pas en sélection depuis longtemps ou qui n’y étaient jamais allés comme Jake O’Brien aient eu la possibilité de le vivre."