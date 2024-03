Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En poste depuis maintenant cinq mois, Pierre Sage fait l’unanimité dans son vestiaire et à l’OL. Même s’il a moins de temps de jeu, Mahamadou Diawara apprécie le côté humain et franc de son coach depuis son arrivée.

Un homme simple. Durant le week-end passé, Pierre Sage a une fois de plus rappelé que sa récente notoriété n’avait en rien changé ses habitudes et ce qui fait ses forces depuis sa prise de fonctions à l’OL. Multipliant les photos et les échanges avec les supporters lyonnais, que ce soit à l’Académie samedi ou pour le derby des U17 dimanche, l’entraîneur français a pu voir que sa cote de popularité ne cessait de croitre au fur et à mesure des bons résultats de l’OL. Porté aux nues dans l’environnement rhodanien, Pierre Sage fait également l’unanimité dans son vestiaire.

"Il n'y a pas de filtres entre nous"

L’enchaînement des victoires aide logiquement à ce que tout soit rose pour le natif de Lons-le-Saunier, mais son management aurait pu créer quelques tensions internes. Quand certains joueurs gagnent des points, d’autres en perdent et pourtant, tout le monde semble tirer dans le même sens depuis deux mois. Invité de l’émission eLigue 1, Mahamadou Diawara fait partie de ces éléments qui ont vu leur temps de jeu baisser sous Sage. Cependant, l’international U19 français apprécie plutôt la façon dont le technicien gère ses troupes.

"Le coach est beaucoup dans le rapport humain, qui nous parle beaucoup. Il n’hésite pas à nous dire les choses, c’est-à-dire que lorsqu’on va dans le mauvais chemin, il nous redresse, et à contrario quand on est bien, il n’hésite pas à nous pousser avec son staff pour nous mettre dans les meilleures conditions, a avoué le jeune milieu. Il n’y a pas de filtres entre nous, on se dit les choses et c’est quelque chose qui nous permet d’avancer, car lorsqu’on est sur la même longueur d’ondes, on arrive à se dire les choses et ça va beaucoup mieux avec les résultats qui ont suivi."

Plus que les victoires, Pierre Sage a surtout réussi à convaincre tout un groupe de viser un objectif commun. Il y a encore quelques mois, ce n’était pas gagné…