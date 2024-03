OL - Reims : Adryelson absent pour raisons personnelles

En plus de Clinton Mata suspendu, Pierre Sage devra faire sans Adryelson. Le défenseur a dû rentrer au Brésil pour raisons personnelles. L’entraîneur de l’OL récupère malgré tout l’ensemble des blessés avant la trêve.

Après dix jours sans match, l’OL va reprendre son quotidien et de manière assez radicale. Samedi (21h), les Lyonnais reçoivent Reims au Parc OL, en préambule de la demi-finale de la Coupe de France qui interviendra trois jours plus tard. Un enchaînement ô combien important dans cette saison paradoxale à plus d’un titre. Pour le premier rendez-vous en championnat, Pierre Sage peut se satisfaire de pouvoir compter sur des retours de blessure. Absents lors du dernier match à Toulouse, Saïd Benrahma et Orel Mangala ont profité de la trêve internationale et des matchs en sélection pour reprendre du rythme, ce qui fait que "tout le monde est prêt à jouer", d’après le coach lyonnais ce jeudi à deux jours de la rencontre.

Benrahma et Mangala aptes

Tout le monde, enfin pas vraiment. Clinton Mata a écopé d’un jaune à Toulouse et sera donc suspendu pour un match suite à cette accumulation de cartons. Le latéral ne sera pas le seul élément défensif à faire défaut face aux Rémois. Présent à l’entraînement durant la trêve, Adryelson ne sera pas disponible samedi. "Il a dû rentrer au Brésil pour des raisons personnelles", a expliqué Pierre Sage. Seule ombre au tableau lyonnais en ce qui concerne les forces vives disponibles à l’OL pour la 27e journée de Ligue 1.