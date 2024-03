Knockaert (Valenciennes) va mettre "toutes mes tripes" contre l’OL

Mardi prochain, Valenciennes débarque à Décines pour la demi-finale de Coupe de France. Logiquement outsider contre l'OL, le club nordiste veut compenser l’écart avec un maximum d’envie.

Il y a encore un match de championnat avant mais forcément, la demi-finale de Coupe de France est dans l’esprit des joueurs de l’OL et de Valenciennes. Peut-être même encore plus dans le club nordiste. Actuellement lanterne rouge de Ligue 2 avec 15 points de retard sur le premier non relégable, le VAFC est quasiment condamné à la descente. Alors le match de Coupe de France représente l’unique objectif de cette fin de saison et les Valenciennois ont l’opportunité de frapper un grand coup au Parc OL dans cinq jours. "Si quelqu’un n’a pas envie de jouer un match comme ça, il doit arrêter le football, changer de sport ! Au niveau de l’envie, on sera à 100%. Maintenant, ça ne fait pas tout, a tempéré Anthony Knockaert, élément offensif du VAFC au 11 Valenciennois. Il faudra aussi respecter le plan de jeu du coach. On n’aura pas le droit à la moindre erreur, on sait que ça paiera cash."

"Jouer une finale à Lille serait extraordinaire"

Affrontant Saint-Etienne durant le week-end pour la 30e journée de Ligue 2, Valenciennes aura déjà goûté à un peu d’odeur rhonalpine avant de débarquer à Décines mardi, mais l’objectif est assumé. Pouvoir jouer une finale presque à domicile puisque la décision finale pour connaitre le successeur de Toulouse se fera à Lille. "C’est extraordinaire. En cas de finale, je sais que toute ma famille sera là, a poursuivi l’ancien de Leicester. Je vais aller à Lyon avec toutes mes tripes, tout ce que j’ai dans mon corps, dans mon âme. Avant de penser à ça, il faut déjà battre Lyon. On pourra reparler de ça après le match. Ce qui est sûr, c’est que je préfère la finale à Lille qu’au Stade de France."

La marche est haute, mais les Valenciennois veulent plus que jamais s’appuyer sur la magie de la coupe.