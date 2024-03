Qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions, l’OL attend désormais de connaitre son adversaire. Ce sera soit le PSG, pour un match franco-français, ou le BK Häcken.

Une marche de plus passée pour l’OL. Mercredi soir, les joueuses de Sonia Bompastor ont validé leur présence dans le dernier carré de la Ligue des champions en prenant le meilleur sur Benfica (1-2, 4-1). Pour la 13e fois de l’histoire, le club lyonnais sera au rendez-vous et se rapproche un peu plus de Bilbao, théâtre de la finale européenne cette saison. Il reste encore deux matchs pour y parvenir et l’adversité sera forcément un cran au-dessus de celle livrée par Benfica, qui n’a pourtant pas démérité. Ce jeudi soir, l’OL connaitra son adversaire en demies.

Ce sera soit le PSG, soit les Suédoises du BK Häcken. Il n’y a pas vraiment de préférence dans les rangs lyonnais même si pour le bien du football français, voir le club parisien s’inviter dans le dernier carré sera une bonne nouvelle. "S'il faut jouer contre Paris, nous jouerons contre Paris, a concédé Delphine Cascarino après la rencontre. On connaît très bien cette équipe. Nous avons l'habitude de la jouer. C'est l'assurance d'avoir une équipe française en finale et ce sera positif pour le football féminin français."

Désormais en pleine préparation du rendez-vous contre Le Havre dimanche (21h) à Décines, Sonia Bompastor va "regarder attentivement tous les matchs, comme je le fais à chaque fois". Première femme à réussir à gagner la Ligue des champions comme joueuse puis comme entraîneure, l’entraîneure lyonnaise aimerait bien récupérer la couronne laissée au FC Barcelone la saison dernière. Avant de penser à Bilbao, elle s’attend à rencontrer "un adversaire difficile pour un match qui sera décisif" que ce soit le PSG ou le BK Hacken. Mais comme Cascarino, Bompastor joue la carte du patriotisme. "La bonne nouvelle si le PSG se qualifie est qu’on aura une demi-finale 100% française. Et forcément, ça voudra dire qu’on aura un club français qui sera présent en finale de la Ligue des champions. Donc ça, c’est forcément une bonne nouvelle."