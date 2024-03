L’OL portera un maillot contre les discriminations face à Reims

Ernest Nuamah (OL) et Yunis Abdelhamid (Reims) (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 se mobilisent. L’OL et Reims porteront un maillot spécial samedi (21h).

"Dégageons les discriminations, dégageons le racisme !". Voici le slogan lancé par la LFP dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme et qui va accompagner la 27e journée de Ligue 1 et la 30e journée de Ligue 2 ce week-end. Comme chaque saison, la Ligue de Football Professionnel et les clubs la composant s’associent pour passer un message clair : mettre fin aux discriminations dans la société, mais aussi sur les terrains de foot. À cette occasion, les clubs de Ligue 1 comme l’OL porteront un maillot spécial. Samedi soir, au moment de rentrer sur la pelouse du Parc OL pour affronter Reims, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette porteront un maillot spécial.

Une vente aux enchères le 3 avril

Un logo spécifique et symbole de l’engagement contre le racisme sera présent au centre de la tunique lyonnaise, mais aussi rémoise. Avant le coup d’envoi de la rencontre, une bâche géante sera déployée sur le rond central du Parc OL. Tout au long des matchs, les panneaux LEDs autour du terrain diffuseront également un message reprenant le logo de cette campagne de lutte contre le racisme.

Pour les supporters qui souhaiteraient s’impliquer dans cette lutte, la LFP organisera une vente aux enchères des maillots portés par les joueurs dès le mercredi 3 avril sur la plateforme MatchWornShirt. L’intégralité des bénéfices de cette vente sera ensuite reversée auprès de quatre associations de lutte contre les discriminations avec lesquelles la LFP collabore tout au long de l’année : la Licra, la Fondation pour le sport inclusif, Foot Ensemble et Her Game Too.