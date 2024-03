Mercato : Fonseca plairait à Textor et à l’OL

En fin de contrat avec Lille en fin de saison, Paulo Fonseca ne laisse pas insensible en Ligue 1. Malgré les bons résultats de Pierre Sage, l’OL regarderait avec attention la situation du coach portugais.

Treize victoires en dix-huit matchs. Les débuts de Pierre Sage dans le coaching de haut niveau sont pour le moment une réussite totale. L’entraîneur français a parfaitement redressé la situation de l’OL et est en passe d’assurer un maintien, qui était encore utopique il y a trois mois. À côté de ça, une finale de Coupe de France pourrait bien venir se greffer au bilan de Sage en cas de victoire contre Valenciennes mardi prochain.

Depuis le 30 novembre dernier, le natif de Lons-le-Saunier a conquis tout son monde, des joueurs aux supporters en passant par les dirigeants du club. Toutefois, l’avenir de Pierre Sage reste encore flou avec une fin de contrat en juin prochain. Dans une récente interview, David Friio avait assuré qu’aucune décision n’avait encore été prise quant à l’avenir du coach lyonnais.

Solide expérience et francophone désormais

Malgré ses bons résultats, Pierre Sage peut-il faire les frais d’une vision plus internationale de la part de John Textor ? Le Français a des éléments à faire valoir, mais l’OL regarderait malgré tout ce qu’il peut se passer sur les autres bancs et notamment du côté de Lille. D’après L'Équipe, le profil de Paulo Fonseca plairait au propriétaire américain. En fin de contrat dans le nord de la France à l’issue de la saison, le Portugais possède une solide expérience (Braga, Shakhtar, AS Roma) et ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il est lié à l’OL ces dernières années.

Désormais francophone après deux saisons en Ligue 1, Fonseca coche plusieurs cases qui pourraient plaire à Textor. Encore faut-il battre la concurrence (LOSC, OM) mais aussi voir si la stabilité avec Pierre Sage n’est pas la voie la plus raisonnable pour définitivement redresser la barre…