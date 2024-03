L'OL désormais pleinement tourné vers la Coupe de France

Pratiquement assuré du maintien, l'OL a de l'autre côté l'ambition assez inattendue au vu de sa saison de remporter la Coupe de France. Le club est pleinement tourné vers cela.

Ce ne serait pas la première fois qu'une équipe en difficulté en Ligue 1 remporte la Coupe de France. Néanmoins, dans le cas de l'OL, dernier début décembre, cela ressemblerait un improbable retournement de situation. Mais parmi les quatre formations encore en lice pour gagner ce titre, l'Olympique lyonnais est bien là, affrontant Valenciennes le mardi 2 avril prochain, dernière marche avant la finale.

Même si le maintien n'est pas encore mathématiquement acquis, Pierre Sage et son groupe ont fait un grand pas en ce sens récemment, surtout après leur succès à Toulouse (2-3). Il peut donc aborder sereinement cette échéance. "L'essentiel était que le tirage au sort nous fasse jouer à domicile. On était très contents au vu de ce qui s'est passé contre Lille (2-1) et Strasbourg (0-0, 4-3 tab). C'est totalement l'objectif de cette fin de saison, nous allons aller à fond là-dessus, a confié David Friio, le directeur sportif, à la chaîne du club. On a l'opportunité de jouer une demi-finale chez nous. L'engouement des supporteurs était prégnant aux tours précédents, et la ferveur sera à nouveau présente face à Valenciennes. J'espère qu'elle nous emmènera jusqu'à Lille pour la finale."

"Quel meilleur cadeau que de finir la saison de cette façon"

Face à la lanterne rouge de Ligue 2, l'OL sera favori, et il a là une excellente opportunité de voir plus loin. Mais il convient de rester prudent. "Je vous prie de croire que les joueurs seront prêts à aborder ce match avec une envie et une détermination sans faille, a assuré le dirigeant. Quel meilleur cadeau que de finir une saison, disons bizarre, de cette façon. Mais prenons cette affiche, et voyons ensuite, si on a le bonheur de passer, contre qui on jouera." Entre le PSG et Rennes, les deux autres demi-finalistes, ce sera de toute manière une rencontre relevée, mais avant cela, l'Olympique lyonnais doit éliminer le VAFC.