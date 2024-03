OL : la Coupe de France, un "objectif clair"

Vendredi, l’OL se déplace à Toulouse pour la 26e journée de Ligue 1. Toutefois, la demi-finale de Coupe de France est déjà un peu dans les têtes à Lyon.

Douze ans… Plus d’une décennie à attendre pour les supporters. Malgré son statut de club historique, l’OL n’a plus rien gagné depuis douze ans et cette finale de Coupe de France remportée contre Quevilly. Alexandre Lacazette et Dejan Lovren étaient déjà de la partie et ils aimeraient à coup sûr être ceux qui ont brisé cette disette sans fin. Les joueurs lyonnais avaient déjà eu une possibilité la saison dernière, mais avaient complètement déjoué en demi-finale contre le FC Nantes. Avec Toulouse et Annecy en face, l’occasion était pourtant belle…

Un an plus tard, l’OL est de nouveau en demi-finale avec un affrontement contre Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2. Un tirage favorable sur le papier, mais dans l’autre demie, le PSG et Rennes s’affronteront. Forcément un gros morceau en finale. Toutefois, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont cette ambition finale. "On a le match de Toulouse à jouer, puis Reims (30 mars, 27e journée) et ensuite, on pourra penser à la Coupe de France. C’est sûr que c’est un objectif clair. On veut aller en finale et gagner la Coupe. Quand on a fait tout ce parcours et qu’on arrive en demi-finale, l’objectif, surtout quand on joue à la maison, c’est vraiment de se qualifier. Et une fois qu’on est en finale, on n’y va pas pour perdre."

De la descente en Ligue 2 à un rêve de victoire en Coupe

Avant de penser à un possible déplacement à Lille pour y jouer la finale, les Lyonnais doivent d’abord passer l’obstacle valenciennois, mais aussi assurer le maintien en Ligue 1. Car cela reste l’objectif prioritaire même s’il est plus que bien engagé. En tout cas, après une première partie de saison catastrophique, cette version 2023-2024 de l’OL pourrait être celle qui offre ses premiers frissons aux supporters lyonnais depuis 3-4 ans. Inimaginable il y a encore un mois et demi. "Si c’est le cas (une victoire en Coupe de France), ça aura été une saison plus que bizarre, étrange, reconnaît le champion du monde 2018. J’espère qu’on va réussir à se maintenir rapidement, même avant le match de Coupe, comme ça l’objectif numéro 1 sera rempli. C’est sûr que si on arrive à faire cet exploit et de gagner la Coupe, les gens ne nous oublieront pas pour ça."

Il y a trois mois, cela aurait pu être pour une descente en Ligue 2. Comme quoi, tout va très vite dans le foot...