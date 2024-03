Mercato : Abner se positionne sur l’intérêt de l’OL

Abner, latéral du Betis contre le FC Barcelone (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Pressenti pour être la première recrue estivale de l’OL, Abner Vinicius a réagi à l’intérêt lyonnais. Le latéral du Betis assure qu’il n’y a aucun accord.

Certains supporters du Real Betis se sont réjouis de l’information, mais ont-ils crié victoire trop vite ? Ces derniers jours, le nom d’Abner Vinicius est associé à l’OL pour l’été prochain. Même bien plus qu’associé puisque les discussions entre le club sévillan et lyonnais seraient bien avancées et proches d’un accord pour une arrivée au 1er juillet 2024. Le latéral gauche aurait lui déjà trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants de l’OL afin de connaitre une deuxième expérience en Europe. Un départ qui aurait de quoi ravir les supporters andalous, pas forcément tombés sous le charme du Brésilien depuis son arrivée en janvier 2023.

Une sortie avant tout pour la forme ?

Seulement, Abner a réagi à cet intérêt supposé et a calmé, du moins publiquement, ceux qui annonçaient que tout était déjà bouclé. "Je suis au Betis, je suis heureux ici. Je n'ai aucun accord. Je serais ravi de rester au Betis, mais tout peut se passer, a-t-il déclaré à la sortie de l’entraînement dans des propos rapportés par l’Estadio Deportivo. Je suis heureux au Betis. L'intérêt de l'Olympique lyonnais ? Je ne sais pas. Ce sont des choses qui ne me préoccupent pas en ce moment. Je fais en sorte d'être bien au Betis, parce que je veux rester ici."

Une sortie médiatique qui semble avant tout pour la forme, Abner laissant la porte ouverte à toutes les possibilités. Il faut patienter jusqu’au 1er juillet pour savoir s’il avait vraiment noyé le poisson ou non.