Mercato : l’OL déjà en passe de signer une recrue pour cet été ?

Abner, latéral du Betis contre le FC Barcelone (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Lancé dans une fin de saison plus palpitante qu’espérée, l’OL prépare déjà l’avenir. Le club lyonnais serait proche de conclure l’arrivée d’Abner, latéral gauche du Real Betis.

Meilleure dynamique de Ligue 1 depuis la fin du mercato hivernal, l’OL s’est relancé dans le championnat, au point d’être peut-être tout proche d’assurer son maintien. À cette remontée au classement, les joueurs de Pierre Sage y ont ajouté une demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes et l’espoir de jouer une première finale depuis 2012. Après une première partie de saison ratée, le club lyonnais s’est finalement lancé dans une dernière ligne droite bien plus excitante qu’on aurait pu l’imaginer encore au mois de décembre. Cette embellie ne fait pas oublier aux dirigeants lyonnais qu’une nouvelle saison se profile à partir de juillet et que l’OL ne peut se permettre de revivre pareil scénario. En ce sens, la cellule de recrutement a déjà commencé son travail de sape pour renforcer l’effectif.

Accord déjà trouvé avec Abner

À l’heure actuelle, seul Henrique est en fin de contrat en juin prochain. Toutefois, entre le Brésilien et l’avenir toujours aussi incertain de Nicolas Tagliafico quand il s’agit de mercato, le côté gauche de la défense pourrait bien subir quelques modifications. À en croire le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, l’OL serait déjà en passe de boucler sa première arrivée estivale. Déjà annoncé dans le viseur lyonnais durant l’hiver, Abner serait tout proche de renforcer le couloir gauche. Un accord entre l’OL et le Real Betis devrait intervenir sous peu alors que le latéral brésilien serait déjà tombé d’accord avec le club lyonnais pour rejoindre la capitale des Gaules à compter du 1er juillet 2024.