Ligue 1 : l’OL a la meilleure dynamique depuis la fin du mercato

Vainqueur de Lorient samedi (0-2), l’OL a repris sa marche en avant après l’accroc contre Lens. Avec quinze points depuis le 1er février, la formation lyonnaise est celle qui carbure le plus depuis la fin du mercato hivernal.

Les joueurs de l’OL ont tenu parole. Après la défaite contre Lens dimanche dernier, ils avaient juré que ce revers faisait plus mal sur la manière qu’il ne remettait en cause le travail effectué pendant un mois. Par les discours qui ont été tenus ces dernières années, il y avait de quoi se méfier et seule la réaction à Lorient était attendue comme véritable acte. Finalement, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont réagi comme ils l’avaient annoncé, en délivrant très certainement le match le plus accompli de leur saison.

1,87 point de moyenne depuis février

Comme réponse à une défaite, les supporters lyonnais pouvaient difficilement espérer mieux. En allant chercher les trois points (0-2) en Bretagne, l’OL a fait preuve de maitrise collective et n’a jamais été en danger face aux Merlus. Une victoire, la huitième sous Pierre Sage qui permet d’être 10e au soir de la 25e journée. Il n’y a encore que six points d’écart avec la place de barragiste, mais en tournant à une moyenne de 1,87 point en 2024, les Lyonnais sont proches de remplir l’objectif du maintien.

Les 35 points en approche

Il faudra pour ça aller gagner à Toulouse vendredi (21h) pour se donner encore un peu plus d’air, mais voir l’OL dans cette position était inespérée il y a encore un mois et demi. Et puis le mercato hivernal est passé par là en autre et la formation lyonnaise est presque devenue intouchable. Depuis le 1er février et la fin du mercato, les Olympiens sont tout simplement ceux qui ont pris le plus de points.

Avec la victoire à Lorient, ils en sont désormais à 15 sur 18 possibles. Personne ne fait mieux en Ligue 1 puisque Lens pointe juste derrière, avec 13 points sur la même période. Certains critiqueront le recrutement XXL lyonnais à l’hiver, mais cette dynamique montre que les dirigeants ont peut-être eu le nez fin avec des recrues qui ont apporté tout de suite à l'effectif de Pierre Sage.