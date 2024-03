Vainqueur de son 12e match avec l’OL, Pierre Sage pouvait avoir le sourire samedi à Lorient. Son équipe a déroulé et offert un visage séduisant comme le souhaitait le coach lyonnais.

L’OL n’est pas encore sauvé, mais a forcément fait un pas supplémentaire vers son objectif des 35 points fixé par Pierre Sage au moment du retour de la trêve hivernale. Après le succès 2-0 à Lorient samedi, les Lyonnais affichent désormais 31 points au compteur et sont remontés provisoirement à la 10e place de la Ligue 1. Dire qu’il y a encore trois mois cette équipe était bonne dernière avec sept unités et donnait peu d’espoirs d’être sauvée à l’issue des 34 journées de la saison 2023-2024.

Il ne faut pas crier victoire encore trop vite, mais le visage montré au Moustoir donne forcément un signal encouragement. Après avoir gagné sans la manière en février, l’OL a ajouté la note artistique contre Lorient. "On peut perdre des matchs, mais on n’a pas le droit de ne pas les jouer, a avancé Pierre Sage après le match. Là, l’équipe a joué, en attaquant les espaces même s’il y en avait peu, en gérant le marquage préventif… On pouvait attendre de marquer un but sans être mis en danger."

Un match maitrisé de A à Z

C’est ce qu’il s’est passé samedi en fin d’après-midi. Si l’OL a dû attendre le retour des vestiaires pour forcer le verrou lorientais, la formation rhodanienne n’a jamais été en difficulté contre les Merlus. Seulement 9 tirs concédés, mais aucun cadré et pour la première fois de la saison, l’impression d’un match maitrisé pendant 90 minutes. S’il n’est pas du genre à s’enflammer dans la victoire ni à être alarmiste dans la défaite, Pierre Sage pouvait savourer de voir certains de ses principes être mis à exécution dans cette rencontre de la 25e journée. "Les joueurs ont cette fois été très sérieux ensemble et sur la durée, en défendant haut. Ils ont été matures dans leur comportement à la perte et dans leur manière d’animer le plan de jeu."

La stratégie a cette fois fonctionné sans accrocs. Il ne reste plus qu’à la confirmer vendredi prochain à Toulouse (21h) pour n’être plus qu’à une petite longueur des 35 points.